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Bakan Kurum paylaştı: Türkiye'de ilk kez yapıldı

01 Ağustos 2021 Pazar - 20:05 | Son Güncelleme : 01 08 2021 - 20:05

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye’de ilk kez, insansız hava araçları (İHA) kullanılarak oluşturulan 3 boyutlu görüntülerle hasar tespiti yapıldığını açıkladı.


Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya Manavgat'ta yangından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarına devam edildiğini belirten Bakan Kurum, "Antalya Manavgat'taki hasar tespit çalışmalarımızda teknolojinin tüm imkanlarından faydalanıyoruz. Türkiye'de ilk kez, insansız hava araçlarımızı kullanarak oluşturulan 3 boyutlu görüntülerle hasar tespiti yapıyoruz" açıklamalarında bulundu.
 

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İHA insansız hava araçları
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