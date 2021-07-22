Bakan Kurum, G20 ülkeleri Çevre, İklim ve Enerji Bakanları Toplantısı’na katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, G20 ülkelerinin bakanları ve ilgili kuruluş temsilcileriyle biyoçeşitlilik kaybı, kirlilik, çölleşme, su ve doğal kaynakların sürdürülemez kullanımını konuşmak ve çözüm aramak için bir araya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İtalya 'nın Napoli kentinde G20 Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, şu ifadelere yer verdi:

“G20 ülkeleri Çevre, İklim ve Enerji Bakanları toplantısındayız. G20 ülkelerinin bakanları ve ilgili kuruluş temsilcileriyle biyoçeşitlilik kaybı, kirlilik, çölleşme, su ve doğal kaynakların sürdürülemez kullanımını konuşmak ve çözüm aramak için bir araya geldik. G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Napoli'de gerçekleştirilen toplantımızın ilk oturumunda; atık su yönetimi politikamız ile su kaynaklarımızı korumaya, kirliliği önlemeye ve su tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmalarımızı değerli katılımcılarla paylaştık. Dünyada alarm verici seviyelere ulaşan biyolojik çeşitlilik kaybına dair gerçekleştirdiğimiz bilimsel araştırmaları anlattığımız toplantıda, ülkemizde artan korunan alan büyüklüğünden millet bahçeleriyle oluşturduğumuz ekolojik koridorlara kadar pek çok konu başlığını aktardık. Türkiye olarak önümüzdeki dönemde BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin 16. Taraflar Konferansı’na ev sahipliği yapacak ve başkanlığını iki yıl için üstleneceğiz. Biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı yolunda atılacak adımlarda öncü bir rol oynayacağız.”

Toplantının "Koruma ve Yönetme İçin Doğal Bir Sermaye" başlıklı birinci oturumundaki konuşmasının ardından Bakan Kurum, öğleden sonra da "Sürdürülebilir ve Döngüsel Kaynak Kullanımı İçin Ortak Çabalar" başlıklı oturumda konuştu.

Kurum, Türkiye'nin her sene iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine bağlı olarak farklı sorunlarla sınandığını, bu yıl Türkiye'nin Marmara Denizi'nde meydana gelen müsilaj ile mücadele ettiğini, iklim değişikliğinin bölgesel etkilerinin ne boyutlarda olabileceğini bir kere daha gösterdiğini söyledi.

Müsilaj sorununu daha önce Avustralya Yeni Zelanda , Baltık, Adriyatik, Tiren ve Alboran denizlerinde de gördüklerini belirten Kurum, aynı sorunla mücadele eden İtalya başta olmak üzere diğer ülkelerin izlediği yöntemleri incelediklerini, bu kapsamda Marmara Denizi'ne ulaşan her türlü kirletici kaynak için kısıtlayıcı tedbirler içeren ve 22 maddeden oluşan "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" hazırladıklarını vurguladı.

"Sahip olduğumuz kaynakları tasarruflu kullanmanın önemi her geçen gün daha da artıyor"

Bakan Kurum, eylem planıyla Marmara Denizi’nin Koruma Alanı ilan edilmesi, bölgedeki atık su arıtma tesislerinin ileri arıtma sistemlerine dönüştürülmesi, arıtılmış atık suların yeniden kullanımına kadar birçok başlıkta bilimsel çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak müsilaj, bize iklim değişikliği, kirlilik, ekolojik yaşam, sürdürülebilir üretim ve tüketim faaliyetleri, döngüsel ekonominin hayata geçirilmesinin birbirinden bağımsız konular olarak ele alınamayacağını gösterdi. Bu nedenle, iklim değişikliği, çölleşme ve biyolojik çeşitlilik konularında üç temel BM Sözleşmesinin uygulanması, sürdürülebilir çevre ve kalkınmanın sağlanabilmesi için büyük önem arz etmektedir. Biz de bu anlamda Türkiye olarak, hazırladığımız ulusal eylem ve kalkınma planlarımızla dünyada ve bölgede yaşanan çevre sorunlarına çözüm bulma gayreti içerisindeyiz. Sahip olduğumuz kaynakları tasarruflu kullanmanın, döngüsel ekonomi uygulamalarına geçmenin önemi her geçen gün daha da artıyor."

"Ülkemiz mavi bayraklı plaj sıralamasında dünyada üçüncü sıradadır"

Türkiye'de plastik poşet kullanımını yüzde 75 oranında azalttıklarını dile getiren Bakan Kurum, sıfır atıkla geri kazanım oranını yüzde 22,4’e çıkardıklarını, dünyada sayılı ülkenin ulaştığı bir oranla, 3 milyon ton sera gazı salınımını önlediklerini söyledi.

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Çevre Ajansı ile 2022 yılında başlatacağımız zorunlu depozito uygulamalarımızı tüm ülkede yaygınlaştıracak çalışmalar yürütüyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz için denizlerin korunması hayati önem arz etmektedir. Sıfır Atık Mavi’yle su kaynaklarımızı her türlü kirlilikten arındırıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla 2021 yılı itibariyle Türkiye’nin 519 plajı ve 22 marinası mavi bayrak statüsü kazandı. Ülkemiz mavi bayraklı plaj sıralamasında dünyada üçüncü sıradadır."

Kurum, ABD İklim Müzakerecisi John Kerry ile görüştü

Çevre ve Şehricilik Bakanı Murat Kurum, "G20 Çevre ile İklim ve Enerji Bakanları Toplantısı"nın yapıldığı Tarihi Palazzo Reale Sarayı'nda (Kraliyet Sarayı) ABD İklim

Müzakerecisi John Kerry ile bir araya geldi.