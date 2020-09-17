Bakan Kurum açıkladı! İlk konutları bitirdik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gündeme ilişkin soruları yatınlayarak değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"KONUTLARIMIZI TESLİM EDECEĞİZ"

Deprem bölgelerindeki hasar kurtarma çalışmalarını yapıyoruz. Çalışmaları yerinde takip ettik. Elazığ ve Malatya 'da depremde zarar gören vatandaşlarımız için projelerimiz devam ediyor. Biz bu insanlarımızı şehir içinde yerinde olması gereken, mahallelerinden alıkonulmayacak şekilde konut larımızı tamamladık ve teslimini yapacağız. Yaklaşık 10 bin konutu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 15 bin konutu da seneye teslim edeceğiz inşallah.

DEPREMLE BİRLİKTE YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ

Bizler genel anlamda ülkemizi depremlere karşı hazırlıklı hale getirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Belediye başkanlarımızla birlikte sahaya indik vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik, bu sorunları çözmeye çalıştık. Bizler depremle birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Türkiye bir deprem ülkesi ne yazık ki.

Tek seferde 25 bölümden bağımsız bir konut ve dönüştürme projesi yapıyoruz. Bunu bir senede yapmayı planlıyoruz. Bu projeler dünyaya da örnek olacak.

GİRESUN'DAKİ SEL HAKKINDA: DERELİ VE DOĞANKENT SENEYE YENİ HALİNE KAVUŞACAK

Selin olduğu esnada hemen olay yerine intikal ettik. Sokakta vatandaşımızın acılarını ve yaralarını sarmak için devletimizi şefkatli yüzünü göstermeye çalıştık. Yaklaşık 15 gün sel bölgesinde kalarak tespitlerimizi yaptık. Ne yazık ki çok vahim bir durum vardı. Bodurm katları, dükkanlar ve araçlarımız çok ciddi hasar aldı. Fakat biz elimizden geldiği kadar hızlı çalıştık. Kaybolan vatandaşlarımızı arama ve kurtarma çalışmalarını hiç aksatmadık. Enkaz hafriyat çalışmalarını yaptık. Tüm ilçelerde altyapı hasarlarını giderdik. Belediyelerimize 37 milyon lira destek sağladık. Çalışmalarımız hala devam ediyor. İhalelerimiz de aynı şekilde devam ediyor.

GİRESUN'DAKİ SEL BÖLGESİNDE 2 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Önümüzdeki yıl Dereli ve Doğankent'i yeni haline kavuşturacağız. Köylerimize de 250 köy konutu yapacağız. Altında ahırları da olacak. Onların da ihaleleri yapılacak. Toplamda Dereli'de, Giresun 'da, Doğankent'te maliyeti 2 milyar lirayı bulacak yatırımlar ilgili bakanlıklarımızca yapılmakta.

Giresun'daki selden etkilenen Doğankent'in projesi

Hazırlanacak eylem planlarına hibe ve proje desteği veriyoruz. Ülkemizde daha önce görmediğimiz olaylarla karşılaşacağız. Yoğun yağışlar, seller, heyelanlar. Tüm dünya böyle. Hava sıcaklığı artıyor. Deniz suyu seviyesi yükseliyor. Bunlarla mücadele etmek durumundayız. 83 milyon vatandaşımız bu süreci yönetmek durumundayız. Devlet olarak tüm iş ve işlemleri yürütmek için gayret ediyoruz. Tüm dünyanın küresel bir sorun olarak gördüğü iklim değişikliği kısmen ülkemizi de etkilemektedir.

MİLLET BAHÇELERİMİZ DEPREM ANINDA ÖNEMLİ TOPLANMA ALANLARINDAN OLACAK.

Ekolojik koridorlar oluşturuyoruz. 4 ana koridoru 22 yan koridorlarla birbirine bağlıyoruz. Şehrin nefes aldığı için alan var. Yeşil alanlarımız ve denizlerimiz. 81 ilde 1 milyon metrekare millet bahçesi projemiz vardı. 50 milyon kilometrelik alanı projelendirdik. Projeleri devam eden millet bahçeleri projelerimiz var. Millet bahçelerimiz deprem anında önemli toplanma alanlarından olacak.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Parsel bazında imar değişikliğini kaldırıyoruz. Diğer parsel 5 katlıyken diğer parsel daha yüksek olamayacak. Ada bazında plan değişikliği uygulanabilir. Yan parsel neyse sizinki de öyle olacak.