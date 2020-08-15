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Bakan Koca: Yaşamadan bilemezsiniz

15 Ağustos 2020 Cumartesi - 9:08 | Son Güncelleme : 15 08 2020 - 9:08

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs ile ilgili son durum hakkında bilgi verdi. Koca, "Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor." ifadelerini kullandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından corona virüs son durumunu paylaşarak uyarılarda bulundu.
 
"UYMAYA ÇALIŞIN"
 
Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Dünkü Yeni Hasta Sayısı: 1.226, Ağır Hasta Sayısı: 656. Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın.

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