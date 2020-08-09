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Bakan Koca vaka artışında 4 ili uyardı!

09 Ağustos 2020 Pazar - 19:18 | Son Güncelleme : 09 08 2020 - 19:18

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Şanlıurfa, Ankara, Diyarbakır ve Gaziantep'i vaka artışı konusunda uyardı.


Bakan Koca paylaşımında "Temaslı ki·şi·leri·n pozi·ti·f vakaya dönüşme oranları Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 KAT ARTTI. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Şanlıurfa
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