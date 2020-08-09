Bakan Koca paylaşımında "Temaslı ki·şi·leri·n pozi·ti·f vakaya dönüşme oranları Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 KAT ARTTI. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır." ifadelerini kullandı.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Bakan Koca vaka artışında 4 ili uyardı!
Bakan Koca vaka artışında 4 ili uyardı!
09 Ağustos 2020 Pazar - 19:18 | Son Güncelleme : 09 08 2020 - 19:18