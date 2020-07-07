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Bakan Koca sayı verdi ve son durumu açıkladı

07 Temmuz 2020 Salı - 19:17 | Son Güncelleme : 07 07 2020 - 19:17

Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Temmuz corona virüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.


Türkiye'de son 24 saatte 1053 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 207 bin 897, can kaybı 5 bin 260 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 'Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?' dedi.

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Sağlık Bakanlığı corona virüs vefat sayısı
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