Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, 27 Ekim tarihli corona virüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 127 bin 651 olurken, hasta sayısı 2 bin 209 olarak açıklandı. Bugün corona virüsten 76 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte bin 511 hasta ise iyileşti.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827’ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım.