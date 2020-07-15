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Bakan Koca bu sözlerle paylaştı: 'Çıkmam lazım, işim var...'

15 Temmuz 2020 Çarşamba - 16:27 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 16:33

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Riski zayıflatın" mesajını paylaşarak, vatandaşlardan kalabalığa girmemelerini istedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından corona virüsle mücadeleye dikkat çekmek için yayımladığı mesajında, "'Çıkmam lazım, işim var.' İşleri hangi saatlere planlarsak, kendimizi kalabalığa denk getirmeyiz? Hesap kitap yapın, riski zayıflatın" ifadesini kullandı.
 

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