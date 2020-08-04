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Bakan Koca 'Endişeliyiz' deyip açıkladı! Genç doktordan acı haber geldi

Corona virüsle mücadelede şu ana kadar başarılı bir tablo çizen Türkiye'de son günlerde tedbirlerin önemsenmemesi endişe yarattı. Bakan Koca yaptığı son açıklamada tedirginliğini dile getirirken, Kahramanmaraş'tan gelen bir haber şoke etti.

Bakan Koca 'Endişeliyiz' deyip açıkladı! Genç doktordan acı haber geldi Türkiye'de son 24 saatte 995 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 233 bin 851, can kaybı 5 bin 747 oldu.
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