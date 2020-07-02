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Bakan Koca en çok vaka olan 5 ili açıkladı!

AA |  02 Temmuz 2020 Perşembe - 19:41 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 20:57

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı. Son 24 saatte Türkiye'de bin 186 yeni vaka, 17 can kaybı oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Corona Virüs Tablosu'nu paylaştı. Bakan Koca, "Burdur ve Gümüşhane’de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı." açıklamasında bulundu.


Türkiye'de son 24 saatte 1186  kişiye yeni tip corona virüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka  sayısı 202 bin 284, can kaybı 5 bin 167 oldu. 
 
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin  Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Corona Virüs Tablosu"nun güncel  verilerine göre, bugün 49 bin 714 test yapıldı, 1186 kişiye Kovid-19 tanısı  konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1543 kişi iyileşti.
 
Toplam test sayısı 3 milyon 483 bin 677, vaka sayısı 202 bin 284,  vefat sayısı 5 bin 167 olarak kayıtlara geçti.
 
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1067, solunum cihazına bağlı hasta sayısı  372, toplam iyileşen hasta sayısı ise 176 bin 965 oldu.
 
"Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok"
 
Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı  paylaşımda, "Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5  il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan  görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin  sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı." ifadelerini kullandı.
 

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