Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı son dakika paylaşımında, "Maske + Sosyal Mesafe: İki tedbir birlikteyken tam tedbirdir. Dışarı çıkarken maskenizi kuralına uygun şekilde takın. Sosyal mesafeyi 1,5 m’de tutmak için her ortamda dikkatli olun. El hijyenine daha fazla önem verin. Çoğumuzun sokağa çıkabildiği günlerde tedbirlerin önemi arttı." dedi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Bakan Koca'dan sosyal mesafe ve maske uyarısı
Bakan Koca'dan sosyal mesafe ve maske uyarısı
30 Mayıs 2020 Cumartesi - 11:35 | Son Güncelleme : 30 05 2020 - 11:37