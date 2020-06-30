Bakan Koca'dan önemli corona virüs uyarısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda asker uğurlamalarıyla ilgili uyarıda bulunarak corona virüs tehlikesine dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Koca, "COVID-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan ASKER UĞURLAMALARI haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" mesajını paylaştı.