İstanbul'da vaka artışları sürüyor! 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerinde, yeni tedbirler geliyor...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valiliği'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Geçen hafta içinde son 1 ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir. Nüfusun büyük kısmını oluşturan, riski sabah akşam göğüsleyen işçi, memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin mümkün mertebe önlenmesini amaçlıyoruz. (İstanbul'da) Otobüs, metrobüs ve tramvay seferlerine ek seferler konulması, saat düzenlemesi yapılması gündeme getirilmiştir. Ofise gitmeden yapılması mümkün işlerin uzaktan erişimle evden yapılması kolaylığı sunulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul Valiliğinde kentin yerel yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, 39 ilçenin belediye başkanı ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin hazır bulunduğu toplantıda, İstanbul'da artış gösteren vaka sayıları ve alınacak tedbirler ele alındı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Koca şunları söyledi: "(Kovid-19) Uzun süre gösterdiğimiz başarıyı maalesef sürdüremedik.

Gelinen nokta daha kuralcı ve disiplinli olmamızı zorunlu kılmaktadır.

(İstanbul'da Kovid-19 vakaları) Geçen hafta içinde son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir

İstanbul'da vaka sayıları Türkiye genelindeki vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır.

Bu tablo ülke ortalamasından en az 2 kat endişe vericidir.

Nüfusun büyük kısmını oluşturan, riski sabah akşam göğüsleyen işçi, memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin mümkün mertebe önlenmesini amaçlıyoruz.

(İstanbul'da) Otobüs, metrobüs ve tramvay seferlerine ek seferler konulması, saat düzenlemesi yapılması gündeme getirilmiştir.

Ulaşımda, AVM ve pazarlarda sadece denetimle yetinilemez. Uzmanların ve yetkililerin uygun düzenlemelerin yapılmasını talep edeceğiz.

Ofise gitmeden yapılması mümkün işlerin uzaktan erişimle evden yapılması kolaylığı sunulmalıdır.

Salgınla savaş tek başına kurumların gücüyle kazanılamaz. Desteğinize daha önce olmadığı kadar ihtiyacımız var.

Dışarı çıkma mecburiyeti olmayanlar, lütfen evde zaman geçirsin.

Ekiplerimizle hizmet ve operasyon kapasitemizi gözden geçirdik, güçlüyüz.

Memleketten dönenler mutat buluşmalardan kaçınsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin.

Bilim Kurulu toplantımızı İstanbul’da Çarşamba günü yapacağız."