Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 132 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 2198 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Tabloya göre, son 24 saatte 132 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 2198 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1780 oldu, son 24 saatte 1618 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 316 bin 8'e yükseldi.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım.