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Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

27 Eylül 2020 Pazar - 19:03 | Son Güncelleme : 27 09 2020 - 20:12

Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Eylül corona virüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1467 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 101 bin 119 Kovid-19 testi  yapıldı, 1467 kişiye hastalık tanısı konuldu.
 
Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1116 kişi  ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 275 bin 630'a yükseldi.
 
Toplam test sayısı 10 milyon 37 bin 700, vaka sayısı 314 bin 433,  vefat sayısı 7 bin 997 olarak kayıtlara geçti.
 
Aktif hasta sayısı 30 bin 806, ağır hasta sayısı düne göre 32 kişilik  azalmayla 1583, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,5 oldu.
 
"Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı"
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı  değerlendirmede, uzun bir aradan sonra ağır hasta sayısının azaldığını bildirdi.
 
Bakan Koca, "Bugün 1583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye  devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği  tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim." ifadelerini  kullandı.
 

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Sağlık Bakanlığı corona virüs vefat sayısı
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