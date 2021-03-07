Bakan Koca açıkladı! İşte vaka sayısının en çok arttığı 5 il!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, vaka sayısının arttığı en çok 5 ili açıkladı. İşte tüm detaylar..

Koca paylaşımında "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım." ifadelerini kullandı.