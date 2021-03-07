Koca paylaşımında "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım." ifadelerini kullandı.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Bakan Koca açıkladı! İşte vaka sayısının en çok arttığı 5 il!
Bakan Koca açıkladı! İşte vaka sayısının en çok arttığı 5 il!
07 Mart 2021 Pazar - 18:04 | Son Güncelleme : 07 03 2021 - 18:04