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Bakan Koca açıkladı! İşte vaka sayısının en çok arttığı 5 il!

07 Mart 2021 Pazar - 18:04 | Son Güncelleme : 07 03 2021 - 18:04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, vaka sayısının arttığı en çok 5 ili açıkladı. İşte tüm detaylar..


Koca paylaşımında "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya
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