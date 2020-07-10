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Bakan Karaismailoğlu: Bu süreci başarılı bir şekilde atlattık

10 Temmuz 2020 Cuma - 13:01 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 13:01

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mart ayından itibaren tüm dünyada yeni tip corona virüs (Kovid-19) sürecinin başladığını anımsatarak, "Çoğu ülkelerde ekonomiler çöktü, sistemler kilitlendi, bir maske için bile savaşlar başladı. Ama Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreci başarılı bir şekilde atlattık." dedi.


Belediyedeki programının ardından Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti  Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve AK Parti  İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ile esnafı ziyaret eden Karaismailoğlu, daha sonra  AK Parti il Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya geldi.
 
Burada partililere seslenen Karaismaniloğlu, kentteki projeleri  yerinde görmek, kısa sürede tamamlanması için gereken talimatları vermek ve yeni  projelerle ilgili planlamaları yapmak üzere kente geldiklerini söyledi.
 
"Memleketin her noktasında çalışmalarımız devam etti"
 
Mart ayından itibaren tüm dünyada bir salgın sürecinin başladığını  aktaran Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
 
"Çoğu ülkelerde ekonomiler çöktü, sistemler kilitlendi, bir maske için  bile savaşlar başladı. Ama Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreci başarılı bir  şekilde atlattık. İnşallah bu yeni normal dediğimiz süreci de en kısa zamanda  atlatırız. Devam eden işlerimize bakacağız. Tabi dünyada böyle bir salgın savaşı  varken, maske savaşları varken biz hiçbir şekilde işlerimizi durdurmadık. Bütün  güvenlik tedbirlerimizi aldık, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet  ettik. Şantiyelerimizi elden geçirdik. Memleketimizin her noktasında  çalışmalarımızı özverili şekilde devam etti. Bütün çalışanlarımız özveri  gösterdi. Hiçbir şantiyemizi kapatmadık."
 
Yaz döneminin çalışma zamanı olduğunu, projelerin devam ettiğini  söyleyen Karaismailoğlu, bunları kısa zamanda tamamlamak için toplantılar  yaptıklarını ifade etti.
 
Belediye başkanları, milletvekilleri ve teşkilat üyeleriyle bütün  işlerin koordinasyonunu sağladıklarının, bölgeye yapılacak yatırımlarla onların  tavsiyelerini, görüşlerini dikkate aldıklarının altını çizen Karaismailoğlu,  şunları kaydetti:
 
"Memleketin her noktasında çok büyük işlerimiz var. Çanakkale  Köprüsü'nden Avrasya Tüneli'ne, yarın açacağımız Beğendik Köprüsü'ne, bunlar  milyarlık işler. Kimsenin aklının, hafızasının alamayacağı işler. 18 yılda  100-200 yılda yapılamayacak işler yapıldı.  Ülkemizle, hükümetimizle,  Cumhurbaşkanımızla ne kadar gurur duysak azdır. Buralara geldiğimizde işlerin  önemini daha iyi kavrıyoruz. Bütün derdimiz, bütün isteğimiz, vatandaşlarımızın  daha iyi standartlarda yaşamalarını sağlamak. Ulaştırma ve alt yapı yatırımları  her yönüyle  çok önemli. Çünkü bu yatırımlar yapıldığında bölgeye huzur ve güven  geliyor, ulaşım imkanları artıyor. Sonuçta bu ekonomiye,  turizme, istihdama  ticarete yansıyor. Bunların hepsi bölgedeki canlılığı artırıyor."
 
Bakan Karaismailoğlu, sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenen  Çağlayan Camisi'nde cuma namazı kıldı.
 

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Ulaştırma bakan Adil Karaismailoğlu
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