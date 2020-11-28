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Bakan Elvan ve Gül'den önemli toplantı!

AA |  28 Kasım 2020 Cumartesi - 11:08 | Son Güncelleme : 28 11 2020 - 11:08

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyası görüşmelerinin ikinci toplantısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetimiyle bir araya geldi.


Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı  Abdulhamit Gül iş dünyasıyla görüşmelerinin ikincisi, TOBB  yönetimiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman  Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal  Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TCMB Başkanı Naci Ağbal ve TOBB Yönetim  Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.
 
TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Kopuz, Selçuk Öztürk, Ayhan  Zeytinoğlu, Tamer Kıran, Faik Yavuz, Cengiz Günay, Mahmut Özgener, Öztürk Oran,  Zeki Kıvanç, Oğuzhan Sadıkoğlu, Davut Çetin, Özer Matlı, Hakan Ülken ve Selim  Kandemir de toplantıda hazır bulundu.
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'ndan üst düzey  katılımın sağlandığı toplantı, bir süre görüntü alınmasına izin verildikten sonra  basına kapalı gerçekleştirildi.
 
İş dünyası görüşmeleri kapsamında dün Türk Sanayicileri ve İş  İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle bir araya gelinmişti.

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