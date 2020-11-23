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Bakan Elvan açıkladı! 'Önümüzdeki günlerde adımlarımızı hızla atacağız'

23 Kasım 2020 Pazartesi - 16:40 | Son Güncelleme : 23 11 2020 - 16:50

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya gelmesine ilişkin, "Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp, adımlarımızı hızla atacağız." ifadesini kullandı.


Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanı Gül ile  bir araya geldiklerini aktardı.
 
Görüşmenin içeriğine ilişkin de bilgi veren Elvan, "İş dünyası ve  STK’ler ile yapacağımız toplantılar öncesi bir değerlendirme yaptık. Önümüzdeki  günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp, adımlarımızı hızla atacağız."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Bakan Elvan, bakanlığının bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe  Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında, "Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımızla  birlikte sivil toplum kuruluşlarımızla, iş dünyamızla, TOBB'la, TÜSİAD'la,  MÜSİAD'la, DEİK'le, TİM'le ve benzeri tüm kuruluşlarla bir araya geleceğiz.  Dinleyeceğiz. Ne tür sorunlar yaşıyorlar, uygulamada ne tür sorunlarla karşı  karşıya kalıyorlar, bunları teker teker konuşacağız, tartışacağız. Ortak bir  akılla yapılması gereken düzenlemeleri yapacağız." açıklamasında bulunmuştu.
 
 
 

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