12 Ekim 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.177 0.97 EURO 9,3250 0.33
USD 7,8930 0.46 ALTIN 488,930 0.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Dönmez açıkladı! Türkiye'den yeni Doğu Akdeniz hamlesi...

12 Ekim 2020 Pazartesi - 11:09 | Son Güncelleme : 12 10 2020 - 11:19

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Oruç Reis ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Dönmez, "Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız" dedi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Oruç Reis araştırma gemisi ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Dönmez, "Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız" dedi.

NAVTEX İLAN EDİLMİŞTİ
 
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği  alan için dün 22 Ekim'e kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edilmişti.
 
Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengizhan isimli  gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarını yürütecek.
 
Araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak  aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve  oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.
 
Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden  biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik  araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin  metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.
 
 
 
  

ETİKETLER

Bakan Dönmez Oruç Reis araştırma gemisi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.