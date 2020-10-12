Bakan Dönmez açıkladı! Türkiye'den yeni Doğu Akdeniz hamlesi...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Oruç Reis ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Dönmez, "Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Oruç Reis araştırma gemisi ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Dönmez, "Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız" dedi.

NAVTEX İLAN EDİLMİŞTİ

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için dün 22 Ekim'e kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edilmişti.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengizhan isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarını yürütecek.

Araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.