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Bakan Çavuşoğlu, Togo Dışişleri Bakanı Dussey ile görüştü

26 Temmuz 2021 Pazartesi - 12:20 | Son Güncelleme : 26 07 2021 - 12:21

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Togolular Bakanı Robert Dussey ile görüştü.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı dostum Robert Dussey'i bu yıl 2'nci kez ülkemizde ağırlamaktan mutluyum. Uluslararası ve bölgesel konular ile gelişen ikili ilişkilerimizi ele aldık" dedi.
 

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Mevlüt Çavuşoğlu Togo Dışişleri
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