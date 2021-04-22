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Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex açıklaması

22 Nisan 2021 Perşembe - 15:32 | Son Güncelleme : 22 04 2021 - 15:32

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019’da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir." ifadelerini kullandı.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i tanımadığını açıkladı.
 
Çavuşoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: "Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019’da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."

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