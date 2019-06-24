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Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

24 Haziran 2019 Pazartesi - 13:59 | Son Güncelleme : 24 06 2019 - 14:06

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruandalı mevkidaşı Sezibera ile ortak basın açıklaması yaptı. ABD ile yaşanan S-400 gerginliğine değinen Çavuşoğlu, "ABD'nin attığı adımlar ortaklığa uygun değil. Hangi yaptırım kararı olursa olsun biz S-400'ü aldık, teslimi konuşuluyor" dedi.


Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
 
ABD'nin attığı adımlar ortaklığa uygun değil. Diğer ortaklar ABD'nin adımını desteklemiyor.
 
ABD'nin tutumunu anlamakta zorluk çekiyoruz.
 
Hangi yaptırım kararı olursa olsun biz S-400'ü aldık, teslimi konuşuluyor.
 
Bir ülkenin bir başka ülkeye al-alma deme hakkı yoktur.

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Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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