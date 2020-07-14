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Türkiye'den AB'nin Ayasofya açıklamasına sert tepki!

14 Temmuz 2020 Salı - 14:41 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 15:22

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'nin Ayasofya açıklamasına yönelik olarak, "Kınama sözünü reddediyoruz. İspanya’da da cami olarak inşa edilmiş kiliseye çevrilmiş eserler var" ifadelerini kullandı.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB)  Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Ayasofya  açıklamalarına ilişkin, "Kınama' sözcüğünü biz reddediyoruz. İspanya'da da cami  olarak inşa edilmiş, daha sonra kiliseye çevrilmiş eserler var. Şimdi bizim de  İspanya'ya 'Bunları camiye çevir, sizi kınıyoruz.' mu dememiz lazım." ifadesini  kullandı. 
 
Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile Dışişleri  Bakanlığı AB Başkanlığında görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın  toplantısında konuştu.
 
Dün yapılan AB Dışilişkiler Konseyi Toplantısı'nda Türkiye'nin  gündemde olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin gündemde bulunmasını isteyen  3 ülkenin Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa olduğunu söyledi.
 
Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de herkesle diyaloğa ve iş  birliğine hazır olduğuna dikkati çekerek, "Diyalogla bu konuları çözebiliriz.  Biz, iş birliği ve paylaşıma varız ama tek taraflı dayatma ve yaptırımlara  karşıyız. Onlara boyun eğmeyiz. Hem kararlılığımız hem de iyi niyetimiz var hem  de bu anlamda iş birliği konusunda esnekliğimiz var." değerlendirmesinde bulundu.
 
 "AB'nin Ayasofya'ya ilişkin 'kınama' sözcüğünü reddediyoruz"
 
Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek  Temsilcisi Borrell'in Ayasofya'ya ilişkin açıklamalarına yönelik de şu ifadeleri  kullandı:
 
"Daha önce de söylediğim gibi, Borell eğer 'Açılmasaydı daha iyi  olurdu.' deseydi, buna saygı duyardım. 'Müze olarak kalsaydı daha iyi olurdu.'  deseydi de buna saygı duyardım ama 'kınama' sözcüğünü biz reddediyoruz.  İspanya'da da cami olarak inşa edilmiş, daha sonra kiliseye çevrilmiş eserler  var. Şimdi bizim de İspanya'ya 'Bunları camiye çevir, sizi kınıyoruz.' mu dememiz  lazım. Kaldı ki bu, Türkiye'nin egemenlik haklarını ilgilendiren bir konu."
 
Çavuşoğlu, Ayasofya konusuna ilişkin Türkiye bu kadar yapıcıyken,  Türkiye'yi kınamanın doğru bir yaklaşım olmadığını bildirdi.
 
"Türkiye Malta'da yatırımlar bakımından ikinci sırada"
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince Bartolo ile  neredeyse her gün görüştüklerini aktaran Çavuşoğlu, karşılıklı ziyaretlerin devam  edeceğini ve Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan'ın da Malta'ya ziyaret  gerçekleştirmek istediğini söyledi.
 
Çavuşoğlu, yapılan baş başa görüşmede, ikili ilişkileri nasıl  geliştireceklerini ele aldıklarını aktararak, karşılıklı konulan 1 milyar dolar  ticaret hacmi hedefinin geçen yıl 1,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğine dikkati  çekti.
 
İkili ticari ilişkilerin salgın nedeniyle durgunluk yaşadığına ancak  salgın sonrası döneme hazırlık yapıldığına işaret eden Çavuşoğlu, şöyle devam  etti:
 
"Türkiye, Malta'da yatırımlar bakımından ikinci sırada. Bu yatırımları  daha da teşvik edeceğiz. Malta, inşaat alanında Türk firmalarına güvendiği için  önemli işleri Türk firmalara verdi. Önümüzdeki süreçte buna benzer projeler de  var. Bu projelerde de Türk firmaları yine yer alacaktır."
 
Çavuşoğlu, salgın sürecinde Malta'da yaşayan 129 Türk vatandaşının  Türkiye getirildiğini, 1 Ağustos itibarıyla Türk Hava Yollarının (THY) Malta  uçuşlarına başlayacağını hatırlatarak, "Bu, iki ülkenin turizmi bakımından da  önemli ama özellikle THY, Malta vatandaşlarını tüm dünyaya ulaştırıyor.  Dolayısıyla onların seyahati bakımından da THY uçuşlarının başlaması önem arz  ediyor." diye konuştu.
 
Malta'nın Türkiye'yi turizm açısından güvenli ülkeler listesine  aldığının altını çizen Çavuşoğlu, "AB'den de aynı yaklaşımı bekliyoruz. Yarın  listeyi güncelleyecekler. Malta'nın AB platformunda da tam desteği var. Bunun  için de teşekkür ediyorum. Ancak objektif kriterler ortaya konduğu zaman  Türkiye'nin bu güvenli listede yer alması gerekiyor." dedi.
 
"Libya'nın istikrarı, Akdeniz'in kuzeyindeki ülkeler için çok  önemli"
 
Çavuşoğlu, Bartolo ile bölgesel konulara da değindiklerini ifade  ederek, Türkiye ve Malta'nın bölgesel konularda görüş ayrılığının olmadığına  dikkati çekti.
 
İki ülkenin de başta Libya ve Doğu Akdeniz olmak üzere bölgenin barış  ve istikrarını istediğini kaydeden Çavuşoğlu, "Örneğin, Libya'nın istikrarı Malta  için, hatta İtalya için, Akdeniz'in kuzeyindeki, Avrupa'nın güneyindeki ülkeler  için çok önemli. Oradaki her olumsuz gelişmenin Malta'ya yansıması da büyük olur.  O nedenle başta kaçak göç ve terörizm olmak üzere Malta'nın endişelerini çok iyi  anlıyoruz." ifadesini kullandı.
 
Çavuşoğlu, Libya hükümetine de Malta'yla iş birliği yapmak için  telkinde bulunduklarını vurgulayarak, gelecek dönemde başta düzensiz göçle  mücadele olmak üzere Türkiye'nin Malta'ya desteğinin artacağını söyledi.
 
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de de herkesle iş birliğine açık olduğuna  vurgu yapan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
 
"Başta Kıbrıs Türkleri olmak üzere herkesin haklarını garanti altına  alacak, hakça paylaşımı sağlayacak çalışmaların içinde olmak istediğimizi  anlattım. Bu konuda geçmişte Türkiye dışlandığı için Türkiye tek taraflı adımlar  atmak zorunda kalmıştır. Türkiye'yle diyaloğa hazır olanlar varsa Kıbrıs Rum  Kesimi de Kıbrıs Türk halkıyla bu hakça paylaşıma varsa bu meseleleri çok kolay  hallederiz."
 
Çavuşoğlu, Türkiye ile Malta arasında diplomat eşlerinin ve  yakınlarının çalışmasına imkan veren anlaşmayı Bartolo ile karşılıklı  imzaladıklarını belirterek, "Bakanlıklarımız arasındaki iş birliğini geliştirme  kararlılığımız var." dedi.
 

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Bakan Çavuşoğlu AB Ayasofya
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