Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı konutunda gerçekleşen buluşmaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güne Katar Dışişleri Bakanı kardeşim Al Sani ile Afganistan'daki gelişmeleri ve ikili ilişkilerimizi görüşerek başladık." ifadelerini kullandı.
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Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşıyla Afganistan'ı görüştü
10 Eylül 2021 Cuma - 12:21 | Son Güncelleme : 10 09 2021 - 12:21
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.
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