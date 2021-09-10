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Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşıyla Afganistan'ı görüştü

10 Eylül 2021 Cuma - 12:21 | Son Güncelleme : 10 09 2021 - 12:21

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.


Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı konutunda gerçekleşen buluşmaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güne Katar Dışişleri Bakanı kardeşim Al Sani ile Afganistan'daki gelişmeleri ve ikili ilişkilerimizi görüşerek başladık." ifadelerini kullandı.

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