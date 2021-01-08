08 Ocak 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.539 1.13 EURO 9,0120 -0.12
USD 7,3390 -0.12 ALTIN 445,330 -1.48
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Çavuşoğlu duyurdu! Güvenli turizm

DHA |  08 Ocak 2021 Cuma - 15:37 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 15:37

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili ile bir araya geldiklerini ve Türkiye'nin "güvenli turizm" programını değerlendirdiklerini söyledi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pololikashvili'ye Türkiye'nin başarıyla uyguladığı "güvenli turizm"i anlatarak "2019'da 52 milyon turist ağırlayarak dünyanın en çok tercih edilen 6. ülkesi olduk." ifadesini kullandı.
"Güvenli Turizm Sertifikası" almak için başvuru yapan tesislerin, ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların kendi sağlık durumuna uzanan geniş bir yelpazede 100'ü aşkın maddeyle belirlenen kriterleri yerine getirmiş olmaları gerekiyor. Bu kriterler, uluslararası standartlarda hijyen, sağlık önlemleri ve sosyal mesafe gibi kuralları kapsıyor.

Oda sayısı 50 ve üzerinde olan konaklama tesislerinin, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'na dahil olma zorunluluğu bulunurken 2021 yılında oda sayısının 30 ve üzeri olarak güncelleneceği belirtiliyor

ETİKETLER

güvenli truzim bakan çavuşoğlu türkiye
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.