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Bakan Albayrak ve eşi için çirkin paylaşım! 1 kişi tutuklandı

03 Temmuz 2020 Cuma - 11:01 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 11:31

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara'da oturduğu tespit edilip gözaltına alınan D.K.’nın tutuklandığını bildirdi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da oturduğu tespit edilip gözaltına alınan D.K. tutuklanmıştır" denildi.
 

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