Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da oturduğu tespit edilip gözaltına alınan D.K. tutuklanmıştır" denildi.
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- Bakan Albayrak ve eşi için çirkin paylaşım! 1 kişi tutuklandı
Bakan Albayrak ve eşi için çirkin paylaşım! 1 kişi tutuklandı
03 Temmuz 2020 Cuma - 11:01 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 11:31