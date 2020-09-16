Bakan Albayrak paylaştı! 1 Ağustos'tan bu yana...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz.
1 Ağustos’tan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor.
SONUÇ:
2.260.000 Belge Tasarrufu!"
Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 16, 2020
1 Ağustos’tan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor.
SONUÇ:
2.260.000 Belge Tasarrufu! pic.twitter.com/ERzNk4w7XI