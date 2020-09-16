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Bakan Albayrak paylaştı! 1 Ağustos'tan bu yana...

16 Eylül 2020 Çarşamba - 13:50 | Son Güncelleme : 16 09 2020 - 13:50

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan beyanname ile ilgili paylaşımda bulundu.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
 
"Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz.
 
1 Ağustos’tan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor.
 
SONUÇ:
 
2.260.000 Belge Tasarrufu!"
 
 

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albayrak beyanname 1 agustos
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