Bakan Albayrak duyurdu: Kısa sürede hayata geçireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısını gerçekleştirdiklerini açıkladı.
SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSAL İSTİKRAR MODELİ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Atacağımız adımların niteliğini artırmak için Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. 2023'e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz." dedi.