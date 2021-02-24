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Bakan Akar, Polonya Savunma Bakanı ile görüştü

DHA |  24 Şubat 2021 Çarşamba - 17:22 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 17:22

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile telefonda görüştü.


Görüşmeye ilişkin bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu, iki ülkenin NATO faaliyetlerine katkılarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede Polonyalı Bakan Blaszczak tarafından, Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen personel ve vatandaşlarımız için başsağlığı dilekleri iletildi" denildi.
 
 

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