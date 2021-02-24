Görüşmeye ilişkin bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu, iki ülkenin NATO faaliyetlerine katkılarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede Polonyalı Bakan Blaszczak tarafından, Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen personel ve vatandaşlarımız için başsağlığı dilekleri iletildi" denildi.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- Bakan Akar, Polonya Savunma Bakanı ile görüştü
Bakan Akar, Polonya Savunma Bakanı ile görüştü
DHA | 24 Şubat 2021 Çarşamba - 17:22 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 17:22
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile telefonda görüştü.
- Gümüşhane Üniversitesi bahar döneminde karma eğitim kararı aldı
- TBMM Başkanı Şentop duyurmuştu! Fezlekenin ayrıntıları belli oldu
- Taksici telefonda "makyaj yap" deyince rezalet ortaya çıktı
- Masumiyet dizisi nerede çekiliyor? Masumiyet dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu…
- Bakan Koca'dan yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklaması
- Trafikte şok eden anlar! Önce çarptı sonra dövdü