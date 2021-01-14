Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar-Wallace görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace'la görüştü
AA | 14 Ocak 2021 Perşembe - 15:25 | Son Güncelleme : 14 01 2021 - 15:50
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.
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