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Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace'la görüştü

AA |  14 Ocak 2021 Perşembe - 15:25 | Son Güncelleme : 14 01 2021 - 15:50

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar-Wallace görüşmesinde, ikili  ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konularında görüş  alışverişinde bulunuldu.
 
  
 

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Bakan Akar Wallace görüşme
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