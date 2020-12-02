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Bakan Akar'dan sert tepki! 'Akla ziyan bir husus'

02 Aralık 2020 Çarşamba - 11:43 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 12:09

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki sözlere ilişkin, "Birilerinin çıkıp kendi amaçları, ihtiyaçları, egosu doğrultusunda böyle cümleler kullanması çok yanlış. Tabii ki adalet bunun cevabını verecek ama keşke o kişi çıkıp da 'Ben bunu demek istemedim. Yanlış bir şey yaptıysam özür dilerim' deseydi çok daha anlamlı olurdu diye düşünüyoruz." dedi.


Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki söylemin ardından TOBB Başkanı  Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TİSK Başkan  Vekili Celal Koloğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş Genel Başkanı  Ergün Atalay, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Memur-Sen Genel  Başkanı Ali Yalçın ve Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan'dan  oluşan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve  TSK komuta kademesine destek ziyaretinde bulundu.
 
Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmeye Bakan Akar'ın yanı sıra  Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral  Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri  Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre  Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu, Şuay Alpay ve Muhsin Dere de katıldı.
 
Dayanışma içinde olunmasının önemine değinen Bakan Akar, "İyi işlerde  birbirimiz teşvik edecek, destekleyeceğiz. Elimizden gelen yardımı sağlayacağız.  Amacımız, görevimiz bu, millet dediğimiz bu. İleri gidenler hep bu şekilde  çalışanlardır." diye konuştu.
 
 
Akar, herhangi bir ayrımcılığın zafiyete neden olacağına vurgu  yaparak, "Birliğimizi, bütünlüğümüzü bozmamamız, bu konularda dayanışmamızı her  zamankinden daha fazla sürdürmemiz gerekmektedir." ifadesini kullandı.
 
Bölgesel olarak kritik bir dönemden geçildiğini, koronavirüs  salgınının söz konusu ortamı daha da hassas hale getirdiğini belirten Bakan Akar,  "Böyle bir ortamda ülkemizin, asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini  korumak için karada, denizde, havada işimiz çoğaldı. Onun için biz herhangi bir  şekilde bu enerjiyi azaltıcı değil, artırıcı girişimler bekliyoruz. Bu manada  sözle, fiille destek bekliyoruz ki buradaki faaliyetlerimiz daha başarılı şekilde  yerine getirilebilsin." diye konuştu.
 
Yoğun faaliyetlerden dolayı "TSK personelinin evlerine uğrayamaz" hale  geldiğini dile getiren Akar, "Genelkurmay Başkanı'ndan en kıdemsiz personeline  kadar herkes kendisine verilen görevi proaktif şekilde yerine getirmenin  gayretini gösteriyor. Bu milletin bağrından çıkan, Peygamber ocağı olarak da  bilinen Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesi, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız,  hudutlarımızın, halkımızın güvenliğidir." dedi.
 
Akar, başta FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ olmak üzere Türkiye'ye yönelen tüm  tehdit ve tehlikelere karşı gereken ne varsa şimdiye kadar yaptıklarını, bundan  sonra da yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Ordumuz samimiyetle, ciddiyetle  vazifesini yerine getirmeye çalışıyor. Binlerce yıllık tarihimizden aldığımız  milli, manevi, mesleki değerlerimiz var. Bu değerlerimize halel getirmeden,  ilkeli bir şekilde bu faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.
 
"Şiddetle kınıyor, reddediyoruz"
 
Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki ifadelere de tepki gösteren Akar,  şunları söyledi:
 
"Hangi sebeple olursa olsun, birilerinin çıkıp da Silahlı Kuvvetleri,  orduyu özne olarak kullanıp onu 'satılmış' kelimesi ile yan yana koymaları  gerçekten akla ziyan bir husus. Amacı, maksadı, nasılı, nedeni ne olursa olsun.  Böyle bir şey konuşulamaz, bunu şiddetle kınıyor, reddediyoruz. Böyle bir şey  olamaz. TSK mevcut çerçevede hukuk nizamı içinde yapılması gerekeni yapıyor.  Şeffaflık had safhada. Her şeye açık. Devletin ilgili, yetkili kurumları her an  gelip her şeyi denetleyebilir. Her şey açık, saklı-gizli bir şey yok. Fakat buna  rağmen bu şekilde ifadelere muhatap olmak gerçekten bizi üzüyor."
 
Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevlerini yerine getirmeye  kararlılıkla devam edeceğini ifade ederek, "marifet iltifata tabidir" sözünü  hatırlattı. Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı teşekkür eden Akar, şöyle konuştu:
 
"Bu bizim için çok önemli fakat buna rağmen böyle arada sırada da olsa  birilerinin çıkıp kendi amaçları, ihtiyaçları, egosu doğrultusunda böyle cümleler  kullanmaları çok yanlış. Tabii ki adalet bunun cevabını verecek ama keşke o kişi  çıkıp da 'Ben bunu demek istemedim. Yanlış bir şey yaptıysam özür dilerim'  deseydi çok daha anlamlı olurdu diye düşünüyoruz. "
 
Genelkurmay Başkanı Güler
 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de destek ziyaretinden  dolayı heyete teşekkür etti. Ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren  Güler, şunları söyledi:
 
"Türk Silahlı Kuvvetleri, karada, denizde ve havada kendisine verilen  her görevi bugüne kadar başarıyla yerine getirmiştir. Bundan sonra da aynı  şekilde canı pahasına başarıyla yerine getirmeye devam edecektir. Bir  milletvekilinin Silahlı Kuvvetlerimiz için 'satılmıştır' gibi bir ifadeyi  kullanması hiç hoş olmamıştır, çok yanlıştır. İnanıyorum ki hukuk da bunun  gereğini yerine getirecektir. Hiçbir şekilde moralimiz bozulmamıştır, tam tersine  daha azimli olarak görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz."
 

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