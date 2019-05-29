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Bakan Akar'dan 'Pençe Hareketı' ile ilgili flaş açıklama

AA |  29 Mayıs 2019 Çarşamba - 16:09 | Son Güncelleme : 29 05 2019 - 16:29

Milli Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik tarafından teröristlerin bu bölgede girilmedik mağarası, ini kalmayacak. Bunlar tamamen tahrip edilecek.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Harekatı ilgili  Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın Yüksekova’ya gittiğini  belirterek, "Bu harekatın tamamlanmasıyla amacımız hudutlarımıza, ülkemize bu  bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Bu çerçevede  Mehmetçik tarafından teröristlerin bu bölgede girilmedik mağarası, ini  kalmayacak. Bunlar tamamen tahrip edilecek. Çalışmalarımız bu şekilde devam  etmektedir. İnşallah ülkemize, milletimize güzel haberler vermeye devam  edeceğiz." dedi. 
 
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava  Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile inceleme ve denetlemelerde bulunmak  üzere Adana’ya geldi.
 
10. Tanker Üs Komutanlığında karşılanan Akar ve komutanlar buradan  Fırat’ın batısındaki Suriye sınırından sorumlu 6. Mekanize Piyade Tümen  Komutanlığına geçti.
 
 
Tümen Komutanlığına gelişinde tören mangasını selamlayan  Bakan Akar, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç’tan brifing  aldı, talimatlar verdi. Akar ve komutanlar daha sonra birlik komutanları ile  toplantı yaptı.
 
 
"Amacımız ateşkesin, istikrarın sağlanması"
 
Akar, yaptıkları toplantı ile çalışmaları gözden geçirdiklerini  belirterek,  özellikle İdlib’deki gelişmeler konusunda derin çalışmalarda  bulunduklarını söyledi.
 
İdlib’de rejimin hem karadan hem havadan saldırılarını sürdürdüğünü  ifade eden Bakan Akar, şöyle konuştu:
 
"Bunun sonucunda oradaki  kadın, çocuk, yaşlı binlerce insan evlerini  terk etmek zorunda kaldı. Bu, arzu edilmeyen bir dram ve trajedi. Bunun önlenmesi  için biz elimizden geldiğince Astana süreci çerçevesinde, 17 Eylül Mutabakat  Muhtırası çerçevesinde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Rusya ile olan yakın  temasımız devam etmekte. Ruslarla gerekli bilgi alışverişini yapmaktayız. Bir  an  önce bu dramın durdurulması, insanların güvenliğinin sağlanması, yeniden  ateşkesin gerçekleşmesi ve istikrarın bölgeye hakim olması için temaslarımızı  sürdürüyoruz.
 
Bu konuda Rus muhataplarımızdan rejim üzerindeki etkilerini  kullanmalarını ve bir an önce karadan ve havadan yapılan bu saldırıların  durdurulmasını bekliyoruz. Bu konuda Rusya’nın da tabii çeşitli temasları,  çalışmaları var. Bunların başarılı şekilde sonuçlanması, bir an önce İdlib’de  istikrarın sağlanması ve ateşkesin hakim olması için Rusya ile temaslarımızı  sürdürüyoruz. Diğer taraftan da biz Türkiye olarak gerek Astana süreci  çerçevesinde gerekse 17 Eylül’de yapılan mutabakat muhtırası ile 3-4 Mart’taki  mektup değişimi çerçevesinde üzerinde anlaştığımız ilkeler doğrultusunda  üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yapmak için olabildiğince yoğun  çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
 
Bu konuda Mehmetçik'in arazide kendisine düşen görevleri yapmaya devam  ettiğini vurgulayan Akar, "Bölgede 12 gözlem noktamız var. Onlar da  faaliyetlerini aralıksız, aksaksız, eksiksiz devam ettirmektedir. Amacımız bir an  önce bölgede ateşkesin sağlanması, istikrarın sağlanmasıdır. Bu konudaki  çalışmalarımız yoğun bir şekilde Rusya ile temas halinde sürdürmeye devam  ediyoruz." ifadelerini kullandı.
 
 
Pençe Harekatı
 
Pençe Harekatı’nın yeni safhasının 27 Mayıs’ta başladığını anımsatan  Bakan Akar, "Bu harekatımız şu anda planlandığı gibi başarılı şekilde devam  ediyor. Başlangıçta kara ateş destek vasıtalarımızla, Hava Kuvvetlerimizle  sağladığımız destek çerçevesinde hedef bölgesi yumuşatılmış, daha sonra hava  hücum harekatıyla bölgeye komandolarımız indirilmiş ve onlar harekatlarını  planlandığı şekilde sürdürmektedirler." diye konuştu.
 
"Şu ana kadar toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadesini  kullanan Akar, komandoların Atak helikopterleri, SİHA ve İHA’larla yoğun şekilde  desteklendiğini belirtti. Akar, şunları kaydetti:
 
"Bölgede konuşlandığını tespit ettiğimiz  teröristlerin etkisiz hale  getirilmesi için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Teröristlerin  barındığını değerlendirdiğimiz tüm mağaralara, teröristlerin inlerine giriliyor,  girilecek. İnşallah asil milletimizin sevgisi, duası, desteğiyle Mehmetçik,  komandolarımız bu işin üstesinden gelecekler ve ülkemize, milletimize, halkımıza  karşı bölgedeki terörist tehdidini ortadan kaldıracağız. Bu konudaki  çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Kahraman ve fedakar Mehmetçik  kendisine verilen görevi büyük bir azim ve kararlılıkla yerine getirmektedir.  İnşallah bu harekatın sonunda ülkemize, halkımıza ve sınırlarımıza karşı bu  bölgedeki mevcut tehdidin tamamen ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Bu istikamette  çalışıyoruz. ”
 
 
"Kara Kuvvetleri Komutanımız Yüksekova'ya gitti"
 
6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığına Genelkurmay Başkanı Orgeneral  Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile geldiklerini  hatırlatan Akar, şu değerlendirmede bulundu:
 
"Biz buradaki çalışmaları sürdürürken Sayın Kara Kuvvetleri  Komutanımız da Pençe Harekat Bölgesi ile alakalı Yüksekova’ya gitti. Orada bu  faaliyetle ilgili gerekli bilgiyi alıp, emirlerini vermektedir. Pençe Harekatı  bir taraftan planlandığı şekilde başarıyla devam ederken aynı zamanda Kandil’de,  Asos ve diğer yerlerde tespit edilen terör hedefleri de ilk defa tamamen yerli ve  milli kara ateş destek vasıtalarımızla vurulmaya başlanmış ve vurulmaktadır.  Mehmetçik bu çerçevede tarihine yaraşır şekilde büyük bir kahramanlık ve  fedakarlık göstererek kendisine düşen görevleri en iyi şekilde yapma azim ve  kararlılığındadır. Bu harekatın tamamlanmasıyla amacımız hudutlarımıza, ülkemize  bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Bu çerçevede  Mehmetçik tarafından teröristlerin bu bölgede girilmedik mağarası, ini  kalmayacak. Bunlar tamamen tahrip edilecek. Çalışmalarımız bu şekilde devam  etmektedir. İnşallah ülkemize, milletimize güzel haberler vermeye devam  edeceğiz."

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