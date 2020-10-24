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Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması!

24 Ekim 2020 Cumartesi - 13:40 | Son Güncelleme : 24 10 2020 - 13:41

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş S-400 açıklaması geldi. Akar açıklamasında, "Tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz" dedi.


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