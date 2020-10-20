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Bahçeli: Türk düşmanları Dağlık Karabağ'da faaldir

AA |  20 Ekim 2020 Salı - 10:50 | Son Güncelleme : 20 10 2020 - 12:51

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında çok önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Meclisimize ihanet edenlerin torunları bugün Karabağ'da cinayet nöbetindedir. Osmanlı Devletinin topraklarına hücum edip onun bir parçasını işgal eden Fransa da bunun destekçisidir. Silah ve mühimmat temin etmektedir. Yani Türk düşmanları Dağlık Karabağ'da faaldir." dedi.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Askıda Ekmek  Kampanyası'nın, siyasal bir tepki veya eleştiri değil, manevi bir görevi ifa  hassasiyeti, kardeşliği, hatırlamayı, paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade  hasbiliği olduğunu söyledi. 
 
Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, İstanbul  Ticaret Odasında alınan bir karar doğrultusunda, ekmeğin kilogram fiyatının 6,25  liradan 7,50 liraya yükseldiğini anımsattı.
 
Bu durum karşısında parti olarak, özellikle İstanbul’da "Askıda Ekmek  Kampanyası"nı başlatıp dar ve orta gelirli vatandaşlara, güçleri nispetinde,  onları incitmeden, izzet-i nefislerini zedelemeden destek olmaya gayret  ettiklerini belirten Bahçeli, "Bir elin verdiğini diğer elin görmemesine özen  gösterdik." dedi.
 
6 Ekim 2012 yılında Samsun İlkadım ilçesinde olduğu gibi ekmek  fiyatlarının zamlandığı başka dönemlerde de benzer kampanyalar yaptıklarını  hatırlatan Bahçeli, "O tarihlerde kendisine bile devası olmayan şahıs ekonomiden  sorumlu bakanlık görevini icra ediyordu. İnançlarımız ne diyorsa onu yaptık,  yapmaya da devam edeceğiz. Askıda Ekmek Kampanyası siyasal bir tepki veya  eleştiri değil, manevi bir görevi ifa hassasiyeti, kardeşliği, hatırlamayı,  paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade hasbiliğidir. Biliyoruz ki bölüşürsek tok  oluruz, bölünürsek yok oluruz." diye konuştu.
 
"Biz askıya ekmek koyduk, şu işe bakınız ki ekmeksizler birer birer  saklandıkları delikten fırlayarak ortalığa çıktılar." ifadesini kullanan Bahçeli,  "Vay ekmeksizler vay, milletimizin ekmeğine bile göz koyacak kadar nankörsünüz,  milli ve manevi hasletlere tahammülsüzlük gösterecek kadar da namertsiniz. Helal  lokma arayışı haramdan geçinen kirli yüzleri rahatsız etmiştir. Bunlar her  fırsatta ya ekonomiyi kötülerler, ya Türkiye’yi kötü gösterirler, ya da  milletimize korku aşılayıp küresel dayatmalara refakat ederler."  değerlendirmesini yaptı.
 
Karadeniz’de 21 Ağustos’ta bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz  rezervine ilave olarak 85 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin bulunmasının  ekonomideki iyimser beklentileri kamçıladığını dile getiren Bahçeli, "Enerjide  dışa bağımlılığı azaltan bu keşif sonucunda kalpleri vatan ve millet sevgisiyle  çarpan her insanımız ziyadesiyle memnuniyet duymuştur. Bu gelişmeler karşısında  yüzleri asılan, canları sıkılan, moral seviyeleri inişe geçen ekmeksizler hemen  kendilerini ele vermişlerdir." dedi.
 
Manevi dayanışmayı hedefleyen, paylaşmayı önceliğine alan, empatiyi  gözeten Askıda Ekmek Kampanyası'na "yüzsüzce kulp takıp kara çalanların  utanmalarını kaybetmiş gafiller" olduğunu söyleyen Bahçeli, "Bunlar ne ekonomiden  anlarlar ne milli kazanımlara sevinirler ne de insan onuruna sahip çıkarlar.  Çünkü mayaları lekeli, meşrepleri arızalı, sicilleri bozuktur." diye konuştu.
 
"Sazan gibi ağa takıldılar"
Bahçeli, şunları kaydetti:
"Biz askıya ekmek çıkardık, deva yerine beladan ibaret olan siyasi  fosiller, bazı sözde aydın ve cühela köşe yazarları, seviyesizlikleriyle,  sevimsizlikleriyle, yalan ve riyalarıyla sazan gibi ağa takıldılar, askıya  çıktılar. Diğer yandan 'Askıya ekmeğin koyulmasını milletin açlığa mahkum  edilmesi' diye gören ve gösteren siyasi devşirmeler, bizim nezdimizde sadece  erdemsiz ve cibilliyetsiz değil, aynı zamanda da ekmeksizdir. Bizi eleştiren  şarlatanların evlerinde ekmekleri yoksa, dolambaçlı yollara sapmasınlar, fitneye  tevessül etmesinler, babayiğitçe söyleyip, dosdoğru talep edip bizden ekmek  istesinler, layık değilseler bile onlara da gönderecek cömertlik bizde vardır. Aç  kalmasınlar, açıkta yatmasınlar, sonra onun bunun eline düşüyorlar, esaret altına  giriyorlar. Bunlar, yağmurun hemen ardından biten zehirli mantar  gibiler. İstiyorlar ki daima felaket yağsın, her felaketi bir diğeri takip  etsin. Bu küstahlar, ekmeksizlikleriyle, vefasızlıklarıyla, döneklikleriyle,  Türkiye düşmanlarının içimizdeki Truva Atı halinde sivrilip milletimizin  hafızasına kazınmışlardır.
 
Meşhur bir iktisatçı demiş ki 'İstediğiniz kadar posta arabasını arka  arkaya ekleyin, elde edeceğiniz şey asla bir tren olmayacaktır.' Bırakınız tren  olmayı, bunların vagon olmaları dahi hayaldir. Türkiye’de adalet, insan hakları,  demokrasi askıda değildir, aksini iddia eden siyasi dolandırıcı, siyasi  yağmacıdır. 'Milliyetçilik askıya ekmek koymak değildir' diyen ekmeksiz, sen  nereden bilirsin milliyetçiliği, ne ilgin ve irtibatın var milletle ve  milliyetle? Be hey şaşkın, aşı ekmeği, milleti milliyetçiliği bırak da, sana  talimat veren, seni kafese sokan, ayağına pranga vuran karanlık lobilere, yabancı  efendilerine takla atmaya, şirinlik yapmaya devam et. Nasıl olsa en iyi yaptığın  iş budur. Dün önüne koyulan çanağı bugün deviren, yediği ekmeğe ihanet eden  kimliksizlerin zilletin askısında nasıl eridiklerini, nasıl rezil olduklarını  görecekleri günler yakındır. Askıda Ekmek Kampanyamızı eleştiren odakların  milletimizin ekmeğine göz koyan, ekmeğinden çalmak için bahane hazırlayan kriz  tacirleri olduğu açıktır. Biz ekmeği askıya koyduk, helalden yana tercihimizi  gösterdik; zillete düşenleri tarihin askısına koyup postlarını tartacak olan da  büyük Türk milletidir. Biz 'ekmek, millet, refah, bereket, beka, istiklal ve  istikbal' diyoruz; manevi dayanışmanın ve milli birliğin dinamizmiyle büyük ve  güçlü Türkiye’ye Cumhur İttifakı sayesinde ulaşacağımıza gönülden inanıyoruz."
 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Cumhuriyetlerinin,  Dağlık Karabağ konusundaki sessizliği, tepkisizliği ve hareketsizliğinin  kendilerini derinden üzdüğünü ve kahrettiğini söyledi. 
 
Bahçeli, partisinin TBMM Grubu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin,  Cumhur İttifakı’nın müstesna iradesiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin  muazzam imkanlarıyla tarihin arkasından koşan, gelişmeleri yedek kulübesinden  izleyen, olan bitenleri yalnızca günü birlik analiz ederek enerji ve vakit  kaybeden bir ülke olmaktan tamamen uzaklaştığını ifade etti.
 
Mücadele eden, müdahale eden, zamanlama yanlışına müsaade etmeyen bir  ülke olarak Türkiye'nin bölgesel ve küresel olayların aktif, etkili sözü ve nazı  geçen güçlü bir takipçisi olduğunu dile getiren Bahçeli, "Artık bizden habersiz  bir kuşun havalanması söz konusu değildir." dedi.
 
Dağlık Karabağ sorununun "sıradan bir mesele" olmadığını ifade eden  Bahçeli, "Tohum çatlayalı çok olmuş, mefkure güneş gibi doğmuş, mazlumların  gözyaşıyla ıslattığı, kanlarıyla suladığı Dağlık Karabağ’ın asıl sahibine  geçmesinin zamanı gelip çatmıştır. Doymak ve kanmak bilmeyen zalimlerin bu  gerçeği engellemeye ne güçleri ne de takatleri yetecektir." diye konuştu.
 
Ermenistan'ın hem korkak hem hain hem de savaş suçlusu olduğunu  vurgulayan Bahçeli, sivilleri öldürerek Azerbaycan Türklüğü arasında korku  yaratmaya çalıştığını kaydetti.
 
"Ermeni katiller geçmişteki alçak saldırılarına yenilerini  eklemektedir. Soykırımcı Ermenistan işbaşındadır." diyen Bahçeli, "Meşrutiyet  yıllarında, çeteleri dağlarda gezerken, militanları kahramanlarımızı şehit  ederken, memurları ve siyasetçileri sokaklarımızda baston sallayan, nifak saçan,  Meclis-i Mebusan’da olay çıkartan, ayrılıkçılık yapan bölücülerin soysuz  torunları bugün Ermenistan’da cinayet nöbetindedir." değerlendirmesini yaptı.
 
Ermeni askerleri kafileler halinde firar ederken bu terörist devletin  çok sayıda kayıp verdiğini; Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın bunu teyit  etmesinin "bozgunun habercisi" olduğunu dile getiren Bahçeli, "Dağlık Karabağ  Azerbaycan’a geçmeden ateşkes, müzakere ve diyalog uçurumdur, işgalcilerin taktik  adımıdır." görüşünü yineledi.
 
Türk Cumhuriyetlerine eleştiri
"Bizi derinden üzen ve kahreden bir başka konu, 1990’lı yıllarda  bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetlerinin Dağlık Karabağ konusundaki  sessizliği, tepkisizliği ve hareketsizliğidir." ifadesini kullanan Bahçeli,  "Özbekistan’ın diplomatik çözüm çağrısını nasıl kabullenelim? Kazakistan’ın  müzakere önerilerini nasıl ve neyle izah edelim? Türkmenistan’ın BM himayesinde  önleyici diplomasi yöntemlerini kullanma teklifini nasıl hazmedelim? Türk Dili  Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri’nin bize göre cılız ve yetersiz  tepkisini nereye koyalım? Bu gelişmeler karşısında kendi içine kıvrılan  Kırgızistan’dan da bir ses çıkmamasını nasıl yorumlayalım? Bişkek’te baş gösteren  sokak eylemlerine, FETÖ’nün oyunlarına bugüne kadar yüksek sesle itiraz eden  hangi Türk devletleri olmuştur? Bu suskunluk, bu durgunluk Türk’e yakışıyor mu?"  sorularını yöneltti. Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur. Türk’ün feryat ettiği bir  ortamda, bir başka Türk’ün buna duyarsız kalması abesle iştigaldir. Hadi Kıbrıs  davasında sesiniz çıkmıyor, hadi Kerkük’ten habersizsiniz, bari Dağlık Karabağ’da  taraf olun, üstelik hakkın ve hakikatin safında yer alın. Haklı olan ülke  Azerbaycan’dır. Mağdur olan ülke Azerbaycan’dır. Toprak bütünlüğü ve egemenlik  çıkarları suikasta uğrayan ülke de Azerbaycan’dır. Haksızlık karşısında susmak  tarihi hata, elim ve trajik bir acziyettir. Bugün Azerbaycan’ın başına gelenlerin  aynısı, Allah muhafaza yarın bir başka Türk Cumhuriyeti’ni  etkileyebilecektir. Küresel ve bölgesel nüfuz mücadelelerine 'hayır' diyemezsek,  işgal projelerini topluca reddedemezsek, komşunun yanan bacası kendi evimizin  ateş almasına kadar giden ilk kıvılcımı çakacak, ilk tutuşmayı sağlayacaktır.  'Bir Türk dünyaya bedeldir' diyoruz, fakat hiçbir dost ve kardeş ülkeden dimdik  bir duruş göremiyoruz. Ayıptır, günahtır, Türk’ün birliği ve beraberliği bütün  muhasım odakları, bütün şer güçleri, bütün ortak düşmanları A’dan Z’ye yıkıp  geçecektir. Türk’ün şakası olmaz, Türk kimsenin icazetine talip olmaz. Dağlık  Karabağ’da zafer Azerbaycan Cumhuriyeti’nin olmalıdır. İşgalci Ermenistan 30 yıla  yakındır kirlettiği topraklardan derhal çekilmelidir. Sivilleri katlederek  ulaşacağı hiçbir yer yoktur."
 
"Güvenimiz tam"
KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ı tebrik eden Bahçeli, zorlu ve  çetin mücadelesinde başarılar diledi.
 
KKTC Cumhurbaşkanı seçiminde bahis oynayan kumandalı anket  şirketlerinin, hezimet yaşayarak vahim şekilde çuvalladıklarını belirten Bahçeli,  "Hepsi nal toplamış, tahminlerinde yanılmış, kamyon farı görmüş tavşan gibi donup  kalmışlardır. Bizim beklentimiz şudur: 'Eğer Kıbrıs’taki seçimleri Türkiye’nin  desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım' diyen hangi  anketçi varsa artık işini tasfiye ederek sözünü tutmasıdır." dedi.
 
KKTC Cumhurbaşkanı seçiminde, mücahit ruhu müzakereci saplantıları  tarihin kenarına ittiğini; esaret değil cesaretin kazandığını ifade eden Devlet  Bahçeli, "Taviz değil milli duruş kazanmıştır. Zillet değil millet kazanmıştır.  Rum tezleri değil Türk’ün muteber iradesi kazanmıştır. Çözümü federasyonda  arayan, çareyi toprak vermekte gören gayri milli zihniyetler Kıbrıs Türklüğü’nün  önünden çekilmek zorunda kalmışlardır." diye konuştu.
 
Bahçeli, eşit ve egemen iki devlet esasına dayalı ahlaki ve milli  siyaset anlayışının, devlet sorumluluğu üstlendiğini belirterek Kıbrıs meselesini  Rumların eline ve insafına terk etmenin, dayatmalara "tamam" demenin, en başta  milli değerlere ve tarihsel kazanımlara haksızlık ve hıyanet oluğunu söyledi.
 
MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:
"Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kronikleşmiş sorunları Türkiye’nin  desteğiyle köklü çözümlere ulaştıracağına güvenimiz tamdır. 18 Ekim 2020 Pazar  günü şu tarihi hakikat bir kez daha tasdik ve teyit edilmiştir: Kıbrıs Türk’tür,  Türk kalacaktır. KKTC’nin tanınması, uluslararası toplum nezdinde kabulü, aynı  şekilde egemen bir devlet halinde varlığı ve sürekliliği mutlaka sağlanacak,  gecikmiş adalet yerini bulacaktır. Siyasi tercihi ne olursa olsun KKTC’de yaşayan  her kardeşimi kucaklıyor, yeni Cumhurbaşkanımızın hayırlı olmasını temenni  ediyorum. Türkiye ile KKTC’nin birbirine kopmaz bağ ile bağlanması siyasi veya  stratejik bir ilişkiden öte tarihin seslenişidir, şehitlerimizin emanetidir,  milletimizin beklentisidir, Türklüğün yeminidir. Lefkoşe Ankara’nın ikiz  kardeşidir. KKTC Doğu Akdeniz’deki son siperimiz, son savunma hattımızdır. Kıbrıs  demek vatan demektir. Kıbrıs demek Türk demektir. Kıbrıs demek ecdat  demektir. Kıbrıs demek, Akdeniz’deki sönmeyen millet ışığı demektir. Ne var ki  ışıklar yanıyor mesajıyla kafalarında yer etmiş darbe özlemlerini sosyal medya  kanalıyla paylaşan sorumsuzların, ışığı yakanın da kapatacak olanın da sadece ve  sadece aziz millet varlığı olduğunu bilmeleri, yarım akıllarını başlarına  almaları hem tavsiyemiz hem de ikazımızdır."
 

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