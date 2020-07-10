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Bahçeli'den 'Ayasofya' açıklaması: Bugün tarihi bir gün

AA |  10 Temmuz 2020 Cuma - 19:01 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 19:35

MHP Genel Başkanı Bahçeli Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "MHP, Danıştayın kararından ziyadesiyle memnun, mesut ve mutmaindir. Bugün tarihi bir gün olarak tezahür etmiştir." açıklamasını yaptı.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP, Danıştay 10.  Dairesinin kararından ziyadesiyle memnun, mesut ve mutmaindir. Bugün tarihi bir  gün olarak tezahür etmiştir." ifadelerini kullandı. Bahçeli, Danıştay 10. Dairesinin Ayasofya Camisi ile ilgili verdiği  karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Ayasofya Camisi'nin Türk milletinin  mukaddes bir emaneti, mazisi İstanbul'un fethine kadar dayanan kutlu bir mabedi  olduğunu belirtti.
 
 "Fetih sembolümüz olmakla birlikte, 567 yıllık bir geçmişin itibar ve  inanç onuru olan Ayasofya'nın 24 Kasım 1934'de müzeye dönüştürülmesini müteakip  alev alan tartışmalar bugüne kadar uzanan bir seyir izlemiştir." ifadelerini  kullanan Bahçeli, Danıştay 10. Dairesinin muazzam bir karara imza atarak Ayasofya  Camisi'ni müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararını iptal ettiğini anımsattı.
 
  Devlet Bahçeli, şunları kaydetti: "Bunun üzerine yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ayasofya Camisi,  Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmiş, böylelikle ibadete açılmasının önünde  hiçbir mani hal ve engel kalmamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi, Danıştay 10.  Dairesinin kararından ziyadesiyle memnun, mesut ve mutmaindir. Çünkü Ayasofya  Camisi'nin ibadete açılması konusu uzun yıllardır tavizsiz arzumuzdur."
 
  "Türk milletinin haklı beklentisi karşılık buldu"
 
Müslüman Türk milletinin haklı ve meşru beklentisinin karşılık  bulduğuna işaret eden Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ayasofya'nın kapıları hamdolsun ardına kadar açılarak tertemiz  alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır. Nitekim bugün tarihi bir gün olarak  tezahür etmiştir. İnanç haklarımızı, egemenlik kazanımlarımızı tahrip ve taciz  etmek maksadıyla kuyruğa giren ülkeler, odaklar ve husumetle beslenen çevreler  kaybetmiştir. İrade milletin, karar hukukundur."
 
 Bahçeli, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması sürecinde açık irade  beyanıyla tarafını ve samimiyetini gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a  teşekkür etti. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneğine ve   Danıştay 10. Dairesinin hukuk insanlarına da yürekten teşekkür ettiğini ifade  eden Bahçeli, "Ayasofya Camisi'nin Türk-İslam alemine hayırlı ve mübarek  olmasını, bu tarihi mabedimizde yapılacak ibadetlerin, kılınacak namazların  kabulünü CenabıAllah'tan niyaz ediyorum." açıklamasında bulundu.
 

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