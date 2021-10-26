Bahar Şahin'den imalı paylaşım!

Oyuncu Bahar Şahin futbolcu Dorukhan Toköz ile birlikteydi. Aşkları uzun sürmeyen çift önce birbirini takipten çıktı sonra ayrılık haberleriyle gündem oldu. Şahin'in ayrılık sonrası imalı paylaşımı ise herkesi şaşırttı.

Oyuncu Bahar Şahin ve futbolcu Dorukhan Toköz'ün bir dargın bir barışık aşkı, geçtiğimiz haftalarda iddialara göre sona erdi. Sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakmasıyla çift gündeme gelirken, Şahin'den ise ihanet göndermesi geldi.