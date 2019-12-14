Ayta Sözeri'den Sezen Aksu'ya teşekkür

Edip Akbayram'la özdeşleşen 'Aldırma Gönül' parçasını kendine has yorumuyla seslendirerek performansına başlangıç yapan Ayta Sözeri, sevilen şarkıları art arda seslendirdi.

İlk bölümde romantik şarkılarla duygusal anlar yaşattığı müzikseveri ikinci bölümde adeta ayağa kaldıran şarkıcı, bir an olsun yerinde durmayarak seyircisine danslarıyla eşlik etti.