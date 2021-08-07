YKS'de AYT barajının 180'den 170'e düşürülmesi gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir televizyon programında AYT tercih barajının geçen sene olduğu gibi 170 puana düşürülmesi yolunda çalışma yapıldığını söylemesiyle gözler Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na çevrildi. Peki, YKS baraj puanı düştü mü? AYT'de baraj 170'e düşecek mi? Baraj düşerse sıralama değişir mi? İşte YKS ile ilgili son gelişmeler...

2021 YKS'de AYT tercih barajının geçen sene olduğu gibi 170 puana düşürülmesi yolunda çalışma yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın AYT'de barajın düşürülmesi ile ilgili çalışma yaptıklarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler YÖK'e çevrildi. Peki, YKS baraj puanı düştü mü? AYT'de baraj 170'e düşecek mi? Baraj düşerse sıralama değişir mi? İşte YKS AYT baraj puanı ile ilgili son gelişmeler...

YKS BARAJ PUANI DÜŞTÜ MÜ? AYT'DE BARAJ 170'E DÜŞECEK Mİ?

YKS tercih süreci 5 Ağustos'ta başlamıştı. Adayların tercih süreci devam ederken AYT baraj puanının 180'den 170'e gündeme geldi. Geçen yıl Alan Yeterlilik Testi (AYT) tercih barajı pandemi nedeniyle 180’den 170’e düşürülmüş ve böylece daha fazla üniversite adayının tercih yapabilmesinin önü açılmıştı. Bu yıl ise AYT tercih barajı yeniden 180’e yükseltildi.Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programındaki, AYT tercih barajının geçen sene olduğu gibi 170 puana düşürülmesi yolunda çalışma yapıldığını söylemesiyle gözler Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na çevrildi. YÖK’den henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi ama üniversite adaylarında AYT tercih puanının 180’den 170’e ineceğine ilişkin beklenti oluştu.

BARAJ DÜŞERSE SIRALAMA DEĞİŞİR Mİ?

Sayısal puan türünde 390 bin, eşit ağırlıkta 580 bin ve sözel puan türünde 540 bin öğrenci tercih yapabiliyor. Uzmanlara göre baraj puanının 170’e düşürülmesi sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türlerinin her birinde ortalama 200 bin öğrencinin daha üniversite tercihi yapabilmesinin yolunu açacak. Eğitimci Onur Soğuk’a göre, 180 barajını geçen adayların endişesi şöyle: “Barajı biz geçtik ancak ortaöğretim başarı puanlarının (OBP) eklenmesi sıramızı etkileyecek.”

Barajın düşmesi durumunda ham puanı düşük olan aday OBP’si yüksek ise 180 barajını geçmiş bir adayın üstünde yer alabilecek. Ancak bu durum teknik olarak ham puanı 180 ile 210 puan arasındaki adayları etkileyecek. OBP eklendiğinde sıralamadaki değişim 240 puan ve altında olmuş olacak, sıralamanın üst kısımlarını ve yüksek puanlı bölümlerin taban puanını etkilemeyecek.