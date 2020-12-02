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AYM, Ahmet Altan'ın bireysel başvurusunu kabul edilemez buldu

AA |  02 Aralık 2020 Çarşamba - 13:50 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 13:52

Yüksek Mahkeme, "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan hapis cezası verilen ve hükümle birlikte tahliye edildikten sonra tekrar tutuklanan gazeteci-yazar Ahmet Hüsrev Altan'ın, ikinci kez tutuklanması nedeniyle yaptığı bireysel başvuruda ihlal tespit etmedi.


Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, gazeteci-yazar Ahmet  Hüsrev Altan'ın bireysel başvurusunu kabul edilemez buldu. 
 
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik  yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahmet Altan, 23 Eylül 2016'da,  "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını  engellemeye teşebbüs etme ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından  tutuklandı.
 
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan Altan,  mahkemenin 16 Şubat 2018'deki kararıyla "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye  Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, bu düzen yerine  başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs  etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
 
Temyiz üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 5 Temmuz 2019'da, darbeye  teşebbüs suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarak Altan'a,  "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan ceza  verilmesine hükmetti.
 
Bozmaya uyan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Kasım 2019'da bu kez  "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme"  suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verdiği Altan'ın adli kontrol şartıyla  tahliyesine karar verdi.
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Kasım 2019'da tahliye kararına  itiraz etmesi üzerine Ahmet Altan, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla  13 Kasım 2019'da tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
İddialar
 
Tutuklama kararına yaptığı itirazlardan sonuç alamayan Ahmet Altan, 21  Kasım 2019'da Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.
 
"Hapis cezasına mahkum edildiğini, adli kontrol kararıyla tahliye  olduğunu ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının tahliye kararına yaptığı  itirazın kabulü üzerine, tutuklama için gereken şartlar bulunmamasına rağmen  tekrar tutuklandığını" öne süren Altan, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile  ifade ve basın hürriyetlerinin ihlal edildiğini savundu.
 
Anayasa Mahkemesinin değerlendirmesi
 
Bireysel başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü,  Altan'ın başvurusunu kabul edilemez buldu.
 
Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, Anayasa'nın kişilerin fiziksel  hürriyetlerini güvence altına alan 19. maddesinin kişi hürriyetinin  kısıtlanmasına imkan tanıdığı durumlardan birinin de "mahkemelerce verilmiş  hürriyeti kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi"  olarak belirlendiği kaydedildi.
 
Bu nedenle yargı organlarınca verilecek mahkumiyet kararları  kapsamında hapis cezasının veya güvenlik tedbirlerinin infaz edilmesinin kişi  hürriyeti ve güvenliği hakkını ihlal etmeyeceği belirtilen gerekçede, ancak  Anayasa'nın 19. maddesinin amacının kişileri keyfi bir şekilde hürriyetten yoksun  bırakılmaya karşı korumak olduğu, kişi hürriyetine getirilecek sınırlamaların da  maddenin amacına uygun olması gerektiği vurgulandı.
 
Somut olayda, 10 Eylül 2016'da gözaltına alınan ve 22 Eylül 2016'da  tutuklanan başvurucu hakkında 4 Kasım 2019'da mahkumiyet hükmünün tesis edildiği  ve hükümle birlikte yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri  uygulanarak başvurucunun tahliyesine karar verildiği hatırlatıldı.
 
Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının tahliye kararına itirazının  kabul edildiği ve süreç sonunda başvurucunun 13 Kasım 2019'da tutuklandığı ifade  edilen gerekçede, Ahmet Altan'ın, "suç isnadına bağlı tutulma" halinin, hakkında  ilk derece mahkemesince mahkumiyet hükmüyle birlikte tahliye kararının verildiği  4 Kasım 2019'da sona erdiği kaydedildi.
 
"Suç isnadına bağlı tutma değil, mahkumiyete bağlı tutma  niteliğinde"
 
Başvurucunun bu tarihten sonraki döneme ilişkin olarak hürriyetinden  yoksun kalmasının, "suç isnadına bağlı tutma" değil, "mahkumiyete bağlı tutma"  niteliğinde olduğuna işaret edilen gerekçede, bu nitelikteki bir tutmayla ilgili  yapılan bireysel başvuruda suç isnadına bağlı tutmaya ilişkin güvencelerin  uygulanmasının mümkün olmadığı aktarıldı.
 
Başvurucunun tutuklanma sürecinin yetkisiz makamlar tarafından  başlatılıp neticelendirilmesi ve böylelikle mahkumiyete bağlı tutma kararını  veren mercinin bir mahkeme olmadığı iddiasının dayanaktan yoksun olduğu  değerlendirilen gerekçede, bu nedenlerle başvurucunun kişi hürriyeti ve güvenliği  hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin bir ihlalin bulunmadığı açık olduğundan  başvurunun bu kısmının açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez  olduğuna karar verilmesi gerektiği belirtildi.
 
Gerekçede, Altan'ın, tutuklama kararı veren ve bu karara karşı  itirazını inceleyen ağır ceza mahkemelerinin bağımsız ve tarafsız olmadığını  belirterek, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürdüğü de  hatırlatıldı.
 
Başvurucunun bu ihlal iddiasına dair hiçbir belirleyici ya da ayırt  edici ifade kullanmadığı ve iddiasını herhangi bir olgu veya olay belirtmeksizin  soyut olarak dile getirdiği aktarılan gerekçede, bu nedenle başvurunun bu  kısmının da kabul edilemez bulunduğu ifade edildi.

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AYM Ahmet Altan bireysel başvuru
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