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Aydın'da ilginç olay! Eşi ceza verip evi terk etti, affetmesi için 40 gün...

Murat GÜRKAN/NAZİLLİ, (Aydın), (DHA) |  23 Eylül 2021 Perşembe - 12:01 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 12:01

Aydın'da ilginç olay. Eşi ceza verdi ve 'Ancak seni o şekilde affederim' diyerek evi terk etti. 40 gün boyunca bunu yapacak. Emekli olduktan sonra baba mesleği zurnacılığa merak saran Hüseyin Güler'e, evde zurna çalmaya başlayınca rahatsız olan eşi Nilüfer Güler, 40 gün dağda zurna çalma cezası verdi. Hüseyin Güler, "Uyarılarına rağmen evde çalmaya devam ettiğim için çok kızdı. Bana 'Git zurnanı dağlarda çal' diyerek 40 gün ceza verdi. Ben de jandarmadan izin alarak çalışmalarımı bu noktada yapıyorum. Cezamın yarısı bitti. 40 gün dolduğunda beni affeder mi? Bilmiyorum. Affederse kendisine teşekkür edeceğim ama affetmezse dağlarda çalmaya devam edeceğim" diye konuştu.


Nazilli ilçesi kırsal Işıklar Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Güler, 2004 yılında Devlet Su İşleri'den (DSİ) emekli olduktan sonra babası ve ağabeyinin de mesleği olan zurnacılığa merak sardı. Evde zurna çalan Güler'in çıkardığı uzun süreli ve yüksek ses nedeniyle 46 yıllık hayat arkadaşı Nilüfer Güler ve komşuları durumdan rahatsız oldu.
 
Bu nedenle eşiyle sık sık kavga eden Nilüfer Güler, Hüseyin Güler'in evde zurna çalmasını yasakladı. Güler, eşine 40 gün dağda zurna çalma cezası verip, "Ancak seni o şekilde affederim" deyip evi terk etti. 2 Eylül'den bu yana mahallesinin yakınındaki dağlık alanda gündüzleri zurna çalan, geceleri ise evine dönen Hüseyin Güler, 40 günün sonunda eşinin kendisini affetmesini bekliyor.
 
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'CEZAMIN YARISI BİTTİ'
 
Pandemi sürecinde evinin balkonunda zurna çaldığı fotoğraflarının olduğunu belirten Hüseyin Güler, "Müzisyen bir aileden geliyorum. Babam ve ağabeyim zurnacıydı. Zurna çalmayı ben de çok seviyorum. Hatta bazen çalarken duygulanıp gözlerimden yaşlar geldiği oluyor. Emekli olduktan sonra evde zurna çalmaya başladım. Eşim zurnanın neden olduğu yüksek sesten rahatsız oluyordu. Uyarılarına rağmen evde çalmaya devam ettiğim için çok kızdı. Bana 'Git zurnanı dağlarda çal' diyerek 40 gün ceza verdi. Ben de jandarmadan izin alarak çalışmalarımı bu noktada yapıyorum. Cezamın yarısı bitti. 40 gün dolduğunda beni affeder mi? Bilmiyorum. Affederse kendisine teşekkür edeceğim ama affetmezse dağlarda çalmaya devam edeceğim" diye konuştu.
 
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Eşine kızdığı için verdiği cezanın ardından Kuşadası'nda yaşayan kızının yanına giden Nilüfer Güler, "Eşim tüm uyarılarıma rağmen, evde zurna çalmaya devam etti. Zurna sesinden benim gibi komşularım da rahatsız oldu. Eşime 40 gün böyle bir ceza verdim" dedi.
 
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Aydın ilginç olay zurna eşten ceza dağda zurna çalma
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