Ayasofya için düğmeye basıldı! Cami olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’nın müze statüsünün değiştirilmesi için düğmeye bastı. Erdoğan, "Ayasofya cami olarak turistler tarafından ziyaret edilmeye devam edilebilir. Sultanahmet’te olduğu gibi. Buna milletimiz karar vermeli" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, son günlerde ibadete açılması tartışılan Ayasofya da gündeme geldi. Erdoğan’ın bu konuda “Ayasofya’da namaz da kılınır, Fetih Suresi de okunur. Buna ancak ve ancak aziz milletimiz karar verir” değerlendirmesini yaptığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Vakfı’na ait olan ve İstanbul ’un fethinin sembolü niteliğindeki Ayasofya’nın 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürüldüğünü anımsattı. Erdoğan, kurmaylarına “Ayasofya için bir çalışma yapın, değerlendirip konuşalım” talimatı verdi.

ÇOK HASSAS OLUN, İYİ ARAŞTIRIN

Erdoğan, “Ayasofya cami olarak turistler tarafından ziyaret edilmeye devam edilebilir. Sultanahmet’te olduğu gibi. Buna milletimiz karar vermeli” değerlendirmesini yaptı. Erdoğan toplantıda, “Bu konuda çok hassas olun” talimatını da vererek, acele edilmemesini, konunun iyi araştırılmasını istedi. Toplantıda ayrıca, Ayasofya’da Fetih Süresi okunmasının tüm partilerden büyük ilgi gördüğü de değerlendirildi.

SEÇİM BARAJI İÇİN KOMİSYON

Siyasi Partiler Yasası ve seçim düzenlemeleri de toplantıda gündeme geldi. Erdoğan, “Bir çalışma yapalım, sonra bu çalışmayı değerlendiririz” derken AK Parti bu amaçla hemen komisyon kurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçim barajının düşürülmesi önerisi gündeme gelirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 10 seçim barajının sıfıra indirilmesi ile ilgili de öneri yaptığı hatırlatıldı. Muhalefetin de olumlu yaklaştığı bu konuda yeniden bir çalışma yapılabileceği değerlendirildi.

VEKİL TRANSFERİNE KARŞI ÇALIŞMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ayrıca milletvekili transferini kısıtlayacak yeni çalışma ile ilgili de bilgi verildi. Avrupa modelleri incelenerek yapılan çalışmaya göre, partisinden ayrılan, tekrar dönemeyecek ve bağımsız kalabilecek. Transfer milletvekili ile grup kurulamayacak. Toplantıda kurmaylar, Avrupa’da transfer edilen vekillerle grup kurulamadığını, seçimle gelenlerle kurulabildiğini anlattı. Erdoğan da, “Biz siyasi ahlak ile ilgiliyiz. Bu çalışma yapılırken bu konuda hassas olun” dedi.

Erdoğan’ın toplantıda ayrıca, “Yeni kurulan partilerle de polemiğe girmeyin” dediği öğrenildi.

KARİYE ÖRNEĞİ

Toplantıda Danıştay ’ın, 1945’te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen İstanbul’daki Kariye Camisi’yle ilgili geçen yıl aldığı karar da gündeme geldi. Danıştay kararında Kariye Camisi’nin Osmanlı döneminde özel hukuk hükümlerine göre vakfedildiği, mazbut Fatih Sultan Mehmet Vakfı’na ait hayrat taşınmazlardan olduğu kaydedilmişti. Hayrat taşınmazların, vakfın belirlediği kullanım şekli dışında bir kullanım amacına tahsis edilemeyeceği belirtilerek “Bu vakıfların devletin koruması altında olması, devletin istediği zaman ve istediği şekilde vakıf malları üzerinde tasarrufta bulunması anlamına gelmez” denilmişti.

Kariye’nin yeniden cami olmasının önünü açan kararın, tartışma konusu olan Ayasofya için emsal olabileceği değerlendirildi. AK Parti Grup Başkanvekilleri, hukukçu milletvekilleri ile bu kararı da göz önünde bulundurarak bir formül arayacak.