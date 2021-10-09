Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görevinden istifa etti.

Sebastian Kurz istifasını açıklamasının ardından, kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu iddia etti.

Her zaman Avusturya’ya katkı sunmaya çalıştığını söyleyen Kurz, hakkındaki iddiaları açıklığa kavuşturacağını ifade etti. Kaosu engellemek ve istikrar sağlamak için Başbakanlık makamını Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'e bıraktığını açıkladı.

Savcılık, Başbakan Kurz hakkında soruşturma başlatmıştı

Savcılık, rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla Kurz hakkında soruşturma başlatmıştı.

Savcılık, ülkede 2016-18 döneminde Kurz ve partisinden bazı isimlerin Maliye Bakanlığının bütçesini kullanarak bir gazete ve düşünce kuruluşuna para aktardığı iddiasını soruşturuyor. Söz konusu basın organları marifetiyle Kurz ve partisi lehine kamuoyu yoklamalarının sonuçlarının manipüle edildiği iddiası da soruşturma kapsamında yer alıyor.

Soruşturma nedeniyle 6 Ekim'de, emniyet güçleri, Başbakanlık başta olmak üzere Kurz'un başında bulunduğu ÖVP genel merkezi ve Maliye Bakanlığında aramalar yapmıştı.

Irkçı söylemleri ile biliniyor