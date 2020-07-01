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Avustralya’da artan vakalar sonrası karantina kararı geldi

DHA |  01 Temmuz 2020 Çarşamba - 15:02 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 15:02

Avustralya son iki hafta boyunca artan vakalar nedeniyle, Melbourne'un banliyölerinde karantina kararı alındı.


Avustralya’nın en büyük kentlerinden Melbourne’de son iki haftadır artan corona virüs vakaları sonrası karantina kararı alındı. Karantina kararı 30'dan fazla banliyöde uygulanacak. Karantina kapsamında  banliyö sakinleri market alışverişi, sağlık hizmetleri, temel ihtiyaçlar dışında evlerinde karantina altında olacağı ifade edildi.
 
AVUSTURALYA'DA SON DURUM
 
Avustralya'nın Victoria eyaletinde 73, Yeni Güney Galler eyaletinde 14 kişinin daha yeni tip corona virüse yakalanmasıyla ülkede son 24 saatteki vaka sayısı 87’ye yükseldi.
 

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