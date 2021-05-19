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Avrupa Parlamentosunun 2019-2020 Türkiye raporu kabul edildi

AA |  19 Mayıs 2021 Çarşamba - 20:55 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 20:55

Avrupa Parlamentosunun 2019-2020 yılları için hazırladığı Türkiye raporu kabul edildi.


Bağlayıcılığı bulunmayan rapor hakkında parlamentoda yapılan oylamada  480 milletvekili rapor lehine oy kullanırken 64 milletvekili aleyhte oy verdi.  150 milletvekili ise çekimser kaldı.
 
İspanyol milletvekili Nacho Sanchez Amor tarafından hazırlanan raporun  Türkiye'nin AB'ye katılım müzakereleriyle ilgili genel değerlendirmesinde  Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) değerlerinden uzaklaştığı iddia edildi.
 
Doğu Akdeniz'deki durumun Türkiye-AB ilişkilerini tarihin en düşük  seviyesine getirdiği belirtilen raporda, diyaloğun yeniden tesis edilmesi ve  mevcut sorunların temelinde yatan sebeplerin çözülmesi için tarafların ilişkileri  derinlemesine değerlendirmesi gerektiği kaydedildi.
 
Raporda "hukukun üstünlüğü ve temel haklar, kurumsal reformlarda  geriye gidiş ile özellikle AB üyelerine karşı izlenen dış politika" nedeniyle  ilişkilerin gerilediği savunuldu.
 
AB'nin Türkiye ile diyalog ve pozitif gündem çabalarının onaylandığı  raporda, durgun katılım sürecinin iki tarafta da "yorgunluğa" yol açtığı  kaydedildi. Türkiye'nin ciddi reformlar yapmayı taahhüt ettiği dönemde AB  Konseyi'nin yargı ve temel haklar ile adalet, özgürlük ve güvenlikle ilgili iki  müzakere başlığının açılmasını engellediği, ancak engellemenin gerilemeye bahane  edilmemesi gerektiği belirtildi.
 
AP milletvekilleri, Türkiye'nin "iç, dış ve kurumsal politikalarında  değişim olmaması halinde" AB Komisyonunun Türkiye ile katılım müzakerelerini  resmen askıya almayı tavsiye etmesini istedi ve gerekirse gelecekteki ilişkiler  için olası "yeni modeller" araştırılmasını ancak müzakerelerin sadece kültürel  veya dini gerekçelerle bozulmaması gerektiğini vurguladı.
 
Raporda bölgenin istikrarı için Türkiye'nin stratejik öneme sahip bir  partner ülke ve AB'nin NATO içinde de olmak üzere mümkün olan en iyi ilişkileri  kurmak istediği bir müttefik olduğu belirtildi. AB'nin, Türkiye ile birçok  alandaki stratejik uyumunda ve yapıcı iş birliğinde çıkarı bulunduğu ifade  edilerek, olumlu ilişkiler için bu görünümü, Türkiye'nin mevcut politikalarının  engellediği ileri sürüldü.
 
Türkiye'nin terörle mücadele yasasını uluslararası standartlarla  uyumlu hale getirmesi gerektiğini savunan milletvekilleri, meşru güvenlik  endişeleri bulunduğunu da belirterek terör örgütü PKK'nın saldırılarını kınadı.
 
Kürt meselesinin hak ettiğinden daha az dikkat çektiğini ifade eden  milletvekilleri, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesini kınadı, ayrıca  Türkiye'ye iklim değişikliğiyle ilgili Paris Anlaşmasını onaylama çağrısında  bulundu. AP'nin raporunda "başkanlık sisteminin otoriter yorumunun  güçlenmesinden", seçim reformu hakkındaki açıklamalardan, "ultra milliyetçi"  söylem kullanımından ve siyasi kutuplaşmadan endişeli olunduğu belirtildi.
 
Türkiye'nin yaklaşık 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaparak önemli  bir rol oynadığı, sığınmacıların entegrasyonu için yürütülen çalışmaların övgüyle  karşılandığı kaydedilen raporda, AB'nin sığınmacılara yardımlarının devam etmesi  istendi.
 
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Türkiye-AB ilişkisinin  özellikle arz zinciri oluşturulmasında derinleşmesi istenen raporda, Gümrük  Birliğinin modernizasyonunun tarafların çıkarına olacağı, vize serbestisi  sürecine destek ifade edilerek vize serbestisinin toplumlar arasındaki temasa  katkı sunacağı vurgulandı.
 
Milletvekilleri, Türkiye'nin egemen bir ülke olarak kendi çıkarlarına  uygun dış politika izleyebileceğini ancak AB'ye aday bir ülke olarak AB'nin dış  politikasına uyumu hedeflemesi, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs gibi sorunların çözümünde  diyalog ve diplomasinin kullanılması gerektiğini belirtti. Kıbrıs konusunda AB'ye  ve üye ülkelere müzakereleri başarıyla sonuçlandırmak için daha aktif rol oynama  çağrısı yapıldı. Türkiye'nin Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ politikaları da  eleştirildi.
 
Türkiye'yi AB ile yapıcı diyaloğa davet eden milletvekilleri, AB'nin  mümkün olan tüm diyalog durumlarını takip etmeyi sürdürmesini istedi. Bunun  mümkün olmaması ve Türkiye'nin "tek taraflı adımları atmaya devam etmesi"  durumunda AB'nin yaptırımlar dahil elindeki imkanları kullanması talep edildi.
 
Milletvekilleri, parlamentolar arası toplantıların yanı sıra  Türkiye-AB liderler toplantısının düzenlenmesi çağrısında bulundu. Raporun  sonunda ilişkileri genel anlamda düzeltmek için iki tarafın da saygılı bir dil  kullanması, mevcut önyargılar ve yanlış anlamalarla mücadele etmek, kamuoyunda  karşı tarafın imajının tarafsız algılanmasını sağlamak için çaba göstermesi  gerektiği ifade edildi.
 
Milletvekillerinin verdiği değişiklik önergelerinin oylanmasıyla  rapora 1915 olaylarının 100. yılında AP'de kabul edilen karar tasarısına atıf  yapan bir madde eklendi ve Türkiye'ye sözde "Ermeni soykırımını" tanıma çağrısı  yapıldı.
 
Değişiklik önergeleri arasında bulunan Türkiye'nin üyelik  müzakereleriyle Türkiye'ye mali yardımların tamamen sonlandırılmasını içeren  maddeler ise reddedildi.
 

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Avrupa Parlamentosu Türkiye rapor
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