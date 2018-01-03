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Avrupa'da Eleanor kabusu

03 Ocak 2018 Çarşamba - 15:40 | Son Güncelleme : 03 01 2018 - 16:30

Avrupa'nın batısında etkisini sürdüren Eleanor kasırgası Fransa ve Birleşik Krallık'ta hayatı kabusa çevirdi. Fransa'da yaklaşık 200 bin eve elektrik verilemiyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı. İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'da hava koşullarına karşı 'hazırlıklı olun' çağrısı yapıldı.


Fransa'da etkili "Eleanor" kasırgası nedeniyle enerji  nakil hatlarının zarar görmesi sonucu yaklaşık 200 bin haneye elektrik  verilemediği bildirildi. 
 
Fransız basınındaki haberlere göre, olumsuz hava şartları sonucu Basel  ve Strazburg havalimanları uçak seferlerini durdurdu. Charles de Gaulle  Havalimanı'nda ise birçok seferde gecikmeler yaşandı.
 
Paris'te rüzgarın saatteki hızının 140 kilometreye ulaşmasından dolayı  kentin önemli sembollerinden Eyfel Kulesi ziyaretçilere kapatıldı.
 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, ülkenin kuzey  ve doğusundaki 48 bölgede kasırga nedeniyle olağanüstü halin bir alt kademesi  olan "turuncu alarm" ilan edildiği duyurulmuştu.
 
Açıklamada, kasırgasının başkent  Paris başta olmak üzere Rennes, Lille, Metz ve Strazburg gibi şehirlerde etkili  olduğu, rüzgarın saatteki hızının 130 kilometreye ulaştığı kaydedilmişti.
 
Fransa'da iki gün önce etkili "Carmen" fırtınası nedeniyle 65 bin eve  elektrik verilememiş, bir kişi hayatını kaybetmişti.
 
 
 
 
Kabus bugün Birleşik Krallık'a ulaştı
 
Birleşik Krallık genelinde bugün etkili olmaya başlayan  "Eleanor" fırtınasının getirdiği şiddetli rüzgar, yağış ve dev dalgalar nedeniyle  ulaşımda aksamalar ve elektrik kesintileri yaşandı. 
 
Meteoroloji Kurumu, bazı yerlerde saatte 162 kilometreye kadar  fırtınanın hızının bugün öğleden sonra azalacağını duyurdu.
 
İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'nın geneli ile İskoçya'nın güney  bölgeleri için kötü hava koşullarına "hazırlıklı olun" çağrısında bulunulurken,  ayrıca şiddetli yağış dolayısıyla ada genelinde sel uyarıları yapıldı.
 
Şiddetli yağış ve rüzgar sebebiyle birçok bölgede sarı ve turuncu  alarm veren Meteoroloji Kurumu, halkı, ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini,  fırtına sebebiyle ağaçların devrilebileceğini, dev dalgaların oluşabileceğini,  elektrik kesintileri ve sel yaşanabileceğini bildirdi.
 
 
 
Galler'de aracının üzerine ağaç düşmesi sonucu bir erkeğin yaralandığı  bildirilirken, kötü hava koşulları sebebiyle Kuzey İrlanda ve İngiltere'nin  kuzeyinde toplam 6 bin, Galler'de ise 300 hane elektriksiz kaldı.
 
Ülkede yoğun olarak kullanılan bazı köprüler ile başkent Londra'nın  etrafını çevreleyen M25 otobanı da yollara düşen ağaçlar sebebiyle bir süreliğine  trafiğe kapandı.
 
Kuvvetli rüzgarların sebep olduğu dev dalgalar, toprak kayması ve  aşırı yağış nedeniyle İngiltere ve Galler'deki demiryollarında bazı seferlerde  aksamalar yaşandı.
 
 
 
Çevre Ajansı da Londra'dan geçen Thames Nehri kıyısında yaşayanların  sele karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulunarak, nehirde kurulu sel  önleyici bariyerlerin yüksek gelgit seviyesi nedeniyle kapatıldığını aktardı.  Bariyerlerin ilerleyen saatlerde tekrar açılması bekleniyor.
 
İngiltere geneli için 40, Galler ve İskoçya'da da 10'dan fazla ayrı  noktada sel uyarısı yapılırken, yetkililer, hava durumu normalleşene kadar  vatandaşların gerekli olmadığı sürece dışarıya çıkmaması ve seyahat etmemesi  yönünde çağrı yaptı.
 
 
 
Fırtınanın etkisinin yarın sabah azalacağı ancak önümüzdeki günlerde  şiddetli yağış görüleceği kaydedildi.
 

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Avrupa Eleanor kasırga
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