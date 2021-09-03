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AVM'de terör saldırısı! Polis vurarak öldürdü

AA |  03 Eylül 2021 Cuma - 9:06 | Son Güncelleme : 03 09 2021 - 9:24

Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde 3’ü ağır 6 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.


Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, ülkenin en büyük kenti  Auckland’daki bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı düzenledi.
 
Batı Auckland bölgesindeki New Lynn alışveriş merkezinde 3’ü ağır 6  kişiyi bıçakla yaraladığı belirtilen erkek saldırganın, olay yerine gelen polis  tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.
 
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern saldırıyla ilgili düzenlediği  basın toplantısında olayın ‘‘terör saldırısı’’ olduğunu bildirdi.
 
Ardern, teröristin Ekim 2011'de Yeni Zelanda'ya gelen bir Sri Lanka  vatandaşı olduğunu ve 2016'dan itibaren ulusal güvenlik birimlerinin takibinde  olduğunu söyledi.

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