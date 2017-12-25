ATV yayın akışında bugün neler var? - 25 Aralık Pazartesi

Sabahın ilk saatlerinde yayına başlayan “Kahvaltı Haberleri”, gündemin tüm sıcak gelişmelerinden ayrıntılı şekilde bilgi sahibi olmanızı sağlıyor. Siyaset, sağlık, ekonomi, yaşam ve hava durumu gibi pek çok alandaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Bültenin bitiminden sonra 10:00’da “Müge Anlı ile Tatlı Sert” adlı güncel yaşam programı yayın akışına dahil olacak. Kayıp dosyalarından cinayet olaylarına kadar uzanan pek çok yaşanmış acıklı hikaye yine ayrıntılı şekilde muhabir ekibi tarafından araştırılıyor, elde edilen veriler stüdyoda tek tek irdelenerek çözüm yolları aranmaya çalışılıyor.
Saatler 13:00’a geldiğinde “ATV Gün Ortası” adlı haber bülteni ile kısaca gündem gelişmelerinden bilgi edinebileceksiniz. Gündemi meşgul eden son dakika haberleri, genel anlamda ekranlarınıza aktarılacak. 13:55’de “Cennetin Gözyaşları” adlı sevilen dizinin tekrar bölümünü izleyebileceksiniz. Eğer hafta içi akşam kuşağında yeni bölümünü seyredemiyorsanız hafta içi her gün gün ortasında başlayan bu tekrarlarını takip edebilirsiniz.
16:00’da “Esra Erol’la” adlı güncel yaşam programının heyecanlı ve sürükleyici canlı yayını başlıyor. Kayıp dosyalarından cinayet olaylarına kadar pek çok acıklı hayat hikayesi elde edilen veriler ışığında tartışılıyor ve ele alınan konular ortak bir çözüme ulaştırılıyor.
19:00’da “ATV Ana Haber” ile haber dünyasının güncel olaylarından ayrıntılı şekilde bilgiler edinebileceksiniz. Siyasetten sağlığa, ekonomiden yaşama kadar uzanan geniş haber içeriği ile gündemin tüm önemli gelişmeleri sizlerle. 20:00’da “Kırgın Çiçekler” adlı sürükleyici dizinin yeni bölümünü seyredebileceksiniz. Aile sevgisin görememiş 5 kız arkadaşın ve bir öğretmenin dramatik öyküsü…. Her bölümüyle sevenlerini ekranları başına çeken dizi, yine bu yeni bölümünde de farklı olaylar silsilesiyle ekranlara dahil olacak. Sakın izlemeyi unutmayın! 00:30’da “Ateşli Aynasızlar” adlı yabancı sinema ile sürükleyici bir film keyfi yapmaya hazır olun. Ardından 02:30’da “Bahtiyar Ölmez”, 04:45’de ise “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” adlı iki dizinin tekrar bölümü yayın akışında dikkati çekiyor.