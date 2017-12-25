ATV yayın akışında bugün neler var? - 25 Aralık Pazartesi

25 Aralık Pazartesi günü ATV yayın akışı, sabah “Kahvaltı Haberleri” adlı bülten ile güne hareketli bir başlangıç yapıyor. Gündeme özgü gelişmelerden ayrıntılı şekilde haberdar olmanızı mümkün kılan bülteni seyrederek tüm merak ettiğiniz konulara cevap bulabilirsiniz. Akşam kuşağında ise “Kırgın Çiçekler” adlı dram dizisinin yeni bölümü ekranlarınızdaki yerini alıyor. Nefeslerin tutulacağı ve heyecanın doruklarda hissedileceği yepyeni bir bölüm daha sizlerle olacak. Seyrederken adeta zamanın nasıl su gibi akıp geçtiğine hayret edebilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkındaki tüm detaylar haberimizin devamında…

