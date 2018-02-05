ATV yayın akışında bugün neler var? - 05 Şubat Pazartesi

05 Şubat Pazartesi gününe ait olan ATV yayın akışı, 06:45’de “Beni Bırakma” adlı dizinin tekrar bölümü ile ekranlarınıza geçecek. Sabah dizi keyfi yapmayı sevenlerdenseniz bu heyecan dolu diziyi sakın kaçırmayın. Akşam saatlerinde ise saat 20:00’da “Kırgın Çiçekler” adlı dizinin yeni bölümü ile baş başa kalacaksınız. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını inceleyebilirsiniz.

Sabah 06:45’de “Beni Bırakma” adlı dizi nin tekrar bölümünü seyrederek güne mükemmel bir başlangıç yapabilirsiniz. Ardından saat 08:00’da “Kahvaltı Haber leri” adlı haber bülteni ile karşılaşacaksınız. Sabah haberlerini detaylı ve çarpıcı şekilde ele alan bültenden gündeme bomba gibi düşen tüm gelişmeleri ve olayları öğrenebileceksiniz.

Saat 10:00’a geldiğinde, “Müge Anlı ile Tatlı Sert” adlı güncel yaşam programını seyredebileceksiniz. Hafta içi her gün aynı saatte yayına başlayan ve yaşanmış hayat hikayelerini gözler önüne süren programı seyrederken hüzün dolu anlara tanıklık edebileceksiniz. Saat 13:00’da “ATV Gün Ortası” adlı ana haber bülteni ile gündeme özgü gelişmelerden haberdar olabileceksiniz. Haberin nabzını yoklayan tüm sıcak gelişmeler, ekranlarınıza tek tek yansıtılacak.

14:00’da “Beni Bırakma” adlı dizinin yeni bölümü sizlerle buluşuyor. Gün ortanızı renklendirilen diziyi seyrederken çoğu kez heyecan ve mutluluk dolu anlara teslim olacaksınız. Saatler 16:20’e geldiğinde de “Esra Erol’la “adlı güncel yaşam programını seyredebileceksiniz. Kayıp dosyalarının ve yaşanmış cinayet olaylarının irdelendiği yayında, güçlü muhabir kadrosunun girişimleri ile olayların perde arkası aralanılıyor, yaşananlar açıklığa kavuşuyor. Saat 20:00’da “Kırgın Çiçekler” adlı dramatik bir öyküye sahip olan dizinin yeni bölümü sevenlerinin karşısına geçiyor. Heyecanlı ve sürükleyici anlar vaat eden bu bölümü, ailenizle veya sevenlerinizle birlikte seyrederek mükemmel bir pazartesi akşamı geçirebilirsiniz.

Gece kuşağında ise farklı programların ve fenomen dizilerin tekrar bölümü karşınıza çıkıyor. İlk olarak 23:20’de “Kim Milyoner Olmak İster?” adlı heyecanlı yarışma programı ile bulaşacaksınız. Birbirinden farklı yarışmacıların yer aldığı yayın, en kolay ve keyifli sorularının yanı sıra eleyici sorularıyla da ön plana çıkıyor. Programı seyrederken hem heyecanı anlara tanıklık edebilecek hem de kendinizle yarışma fırsatı bulabileceksiniz.

Saat 01:30’da ve 04:15’de ise yerli iki dizinin tekrar bölümü yayın akışına dahil olacak. Eğer bu dizilerin son bölümlerini seyredememişseniz, gece kuşağındaki tekrarlarını izleyerek merak ettiğiniz gelişmeleri öğrenme imkanı bulabilirsiniz.