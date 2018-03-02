ATV yayın akışında bugün neler var? – 02 Mart Cuma

02 Mart Cuma gününe ait ATV yayın akışı, sabah 07:00’da “Kahvaltı Haberleri” adlı sabah bülteni ile birlikte başlıyor. Haberin nabzını tutan tüm olayları ve yaşananları ekranlarınızdan detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Aşk ve Mavi” adlı dizinin renkli ve keyif dolu yeni bölümünü izleyebileceksiniz. Her karesinde farklı duygular barındıran heyecan dolu sürükleyici diziyi sevdiklerinizle birlikte ATV ekranlarınızdan takip edebilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizi takip etmeniz yeterli.

Sabah ilk olarak 07:00’da “Kahvaltı Haber leri” adlı sabah bülteni ile karşılaşacaksınız. Gündemi meşgul eden tüm gelişmeleri detayları ile sabah bülteninden analiz edebileceksiniz. Sağlıktan yaşama, ekonomiden piyasaya kadar tüm gelişmeleri ATV ekranlarınızda görebileceksiniz. 08:30’da “Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor” adlı dini program sizlerle olacak. Dini anlamda merak edilen pek çok konuyu bu programdan öğrenebilme imkanı elde edeceksiniz.

10:00’da “Müge Anlı ile Tatlı Sert” adlı güncel yaşam programı yayına geçiyor. Yaşanmış hayat hikayelerini detayları ile bu renkli yayından öğrenebilme imkanı elde edeceksiniz. 13:00’da “ATV Gün Ortası” adlı haber bültenini izleyebileceksiniz. Haber dünyasının tüm sıcak gelişmelerini genel hatları ile bu ara bültenden inceleyebilirsiniz.

14:00’da “Beni Bırakma” adlı dizinin yepyeni bölümünü seyredebileceksiniz. Dizinin yeni bölümünde yine heyecan dolu anlar sizleri bekliyor. 16:20’de “Esra Erol’da” adlı güncel yaşam programı yayın akışına geçiyor. Yaşanmış hayat hikayeleri hakkındaki tüm merak edilenler ekranlara aktarılıyor ve olaylara detaylı açıklamalar getiriliyor.

19:00’da “ATV Ana Haber” adlı akşam bülteni ekranlara yansıtılıyor. Gündemi meşgul eden tüm yaşanmış olayları ve güncel gelişmeleri haber bülteninden öğrenebileceksiniz. 20:00’da “Aşk ve Mavi” adlı dizinin yepyeni bölümü yayın akışına dahil oluyor. Hüzün dolu anlar yaşatan dizide yine birbirinden farklı olaylara tanıklık edebileceksiniz. Her karesinde hüznü, aşk ı ve mutluluğu anlatan dizinin nefes kesen yeni bölümünü sakın kaçırmayın.

Gece kuşağında ise sevilen programların ve dizilerin tekrar bölümlerini izleyebilme imkanı elde edeceksiniz. İlk olarak 00:15’de yaşanmış hayat hikayelerini gözler önüne seren “Son Durak” adlı güncel yaşam programı sizlerle olacak. Ardından 01:15’de “Bahtiyar Ölmez” adlı dizinin tekrar bölümünü seyredebileceksiniz. 03:45’de “Cennetin Gözyaşları” adlı diğer fenomen dizinin tekrarı yayında bulunacak.